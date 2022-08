Alina Pușcaș are noi probleme de sănătate. Cu ce se confruntă vedeta TV: ”Azi sunt varză!”

Alina Pușcaș (36 de ani) a ajuns de urgență la medicul alergolog, după ce i s-a umflat fața foarte tare și i s-au inflamat ochii. Prezentatoarea TV le-a povestit internauților cât de grave sunt simptomele ei, dar i-a și avertizat pe aceștia să se trateze, în cazul în care și ei suferă de aceeași afecțiune. Iată despre ce tip de alergie este vorba.

Actrița Alina Pușcaș și-a alertat recent fanii de pe Instagram. Vedeta le-a povestit internauților cât de rău se simte în această perioadă a anului. Prezentatoarea TV le-a mărturisit tuturor că astăzi, 31 august, s-a trezit cu ochii umflați, nasul înfundat, strănut și voce afectată.

Așadar, vedeta s-a îndreptat imediat către medicul alergolog pentru a-i putea oferi cât mai rapid un tratament personalizat. Fără de care nu se poate lipsi în această perioadă, deoarece alergia pe care o are riscă să îi afecteze sistemul respirator.

Alina Pușcaș: ”Ajungi să ai probleme grave la sistemul respirator”

Din păcate, nu este pentru prima dată când Alina Pușcaș se confruntă cu alergiile, asta pentru că vedeta a trecut prin momente dificile și anul trecut și a avut nevoie de un tratament prescris de medic deoarece starea ei de sănătate nu era una deloc bună.

”Azi sunt varză! Groaznic! Ochii inflamați, nas congestionat, strănut, voce afectată…Sunt toată umflată, ochii mă ustură. Sunt multe persoane care încearcă să evite medicamentele împotriva alergiilor, asta am făcut și eu vreo 2 ani, dar în momentul în care am ajuns la alergolog mi-a spus că dacă lași genul ăsta de alergii agresive să te afecteze și nu o tratezi poți să ajungi să ai probleme grave la sistemul respirator, așa că cei care aveți probleme așa cum am eu, mergeți de urgență la alergolog”, a declarat Alina Pușcaș miercuri, pe pagina ei de Instagram.

