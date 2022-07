Alina Puşcaş reacționează în scandalul cu George Buhnici! Cu ce „probleme” s-a confruntat vedeta de la Antena 1 din cauza vergeturilor

Declaraţiile controversate pe care George Buhnici le-a făcut în cadrul unei emisiuni TV au stârnit controverse mai ales în rândul vedetelor. Printre cele care au reacţionat se numără şi Alina Puşcaş. Vedeta a povestit cât de mult a suferit din cauza faptului că a fost respinsă de o agenție de modele din cauza vergeturilor.

Afirmaţiile scandaloase ale lui George Buhnici au făcut-o pe Alina Puşcaş să îşi amintească de un episod traumatizant prin care a trecut în urmă cu mai mulţi ani.

Se pare că vedeta a avut de suferit din cauza vergeturilor și chiar a pierdut oportunități importante în cariera de model. Mai mult decât atât, din cauza acestui episod, vedeta şi-a pierdut încrederea.

„Am de gând să vă zic părerea mea! Nu e un subiect Hot, dar este extrem de dezbătut. Am puțin șocată de declarațiile lui George Buhnici. Am fost șocată de faptul că astfel de declarații au venit din partea lui, din partea unui om cu experiență în televiziune. Care știe foarte clar cât de periculoase sunt astfel de afirmații publice. Nu voiam să deschid subiectul, dar totuși o fac. (…)

Îmi amintesc cu tristețe că în adolescență mi-am dorit să merg la o agenție de modele. Am obținut interviul, dar când au văzut că am vergeturi pe coapse, m-au refuzat imediat.

Pe atunci am crezut că nu sunt suficientă eu, eram foarte supărată și dezamăgită. Am zis că nu am șanse să fie între manechine din cauza vergeturilor. Eu m-am ales cu vergeturi și după cele trei sarcini minunate pe care le-am avut, a fost vorba despre modificările de volum.”, a declarat Alina Pușcaș, potrivit okmagazine.ro.

Alina Puşcaş: Vergeturile nu se tratează la „săliță”

În acelaşi timp, vedeta de la Antena 1 a ţinut să contrazică declaraţiile lui Buhnici. Frumoasa şatenă a explicat faptul că ea merge de mulţi ani la sală, însă vergeturile nu se pot trata cu ajutorul sportului.

„Concluzia, pe lângă cele două replici care nu pot fi justificate, se pare că este vorba și de dezinformare. Vergeturile nu se tratează la „săliță”, doar mai diminuezi din ele. Efortul ar fi în zadar și doar pentru a mulțumi pe cineva care nu contează. Vergeturile sunt sexy!”,a mai spus Alina Puşcaş.