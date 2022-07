Lovitură grea pentru George Buhnici, după apariția sa controversată. De ce îi vor scădea veniturile fostului prezentator de la Pro TV

George Buhnici va avea parte de o surpriză neașteptată în momentul în care va descoperi că veniturile i se vor diminua considerabil. Miile de dolari obținute din YouTube ar putea dispărea din cauza declarațiilor controversate pe care le-a făcut.

Fostul reporter de la Pro TV a atras atenția tuturor românilor în ultimele zile după ce a făcut o mulțime de declarații legate de aspectul fizic pe care ar trebui să îl aibă femeile care doresc să meargă la plajă în sezonul călduros. Mai multe vedete din România l-au criticat aspru pe George Buhnici, care nu pare a fi deloc foarte afectat de asta.

Veniturile lui George Buhnici vor scădea considerabil

Deși cazul lui este discutat de foarte multe persoane în ultima perioadă, George Buhnici nu pare să aibă vreo problemă în acest caz. Ba mai mult decât atât, vloggerul se bucură de veniturile considerabile care îi intră în cont lună de lună în urma activității pe care o are pe YouTube.

George Buhnici s-a dedicat încă din 2019 unei pasiuni pe care o are de foarte multă vreme, așa că și-a construit propriul său studio, unde filmează podcasturi și alte evenimente legate de criptomonede, case, noutăți în ceea ce privește lumea IT și multe altele. Treptat, reporterul care realiza materiale speciale pentru Pro TV a atras atenția mai multor iubitori de IT și criptomonede, creându-și astfel o comunitate destul de mare, care să îl urmărească și să îl susțină.

Potrivit ultimelor informații puse la dispoziție de VIVA!, George Buhnici încasează lunari venituri între 457 – 7.000 de dolari din conținutul pe care îl produce pe contul său de YouTube. Astfel, într-un an acesta obține între 5.700 – 91.000 de dolari. Din păcate, aceste sume s-ar putea micșora destul de mult, deoarece în ultimele zile din ce în ce mai multe persoane care îl urmăreau, au început să renunțe, George Buhnici pierzând astfel o mulțime de abonați din cauza declarațiilor făcute. În același timp, vedeta va avea de pierdut și de pe urma celor de la BCR, care au decis să încheie orice fel de colaborare cu fostul reporter Pro TV.