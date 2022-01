Alina Pușcaș: „Nici măcar nu m-au încurajat cei de la agenție!” Drumul către celebritate nu a fost ușor pentru prezentatoarea de la Antenă

Era model și lucra în marketing, însă spera să ajungă actriță! Alina Pușcaș dezvăluie cum a reușit să obțină rolul principal din telenovela „Narcisa Sălbatică”, fără pic de experiență, dar și ce sentimente o încearcă atunci când se gândește la acel moment.

În 2010, pe Antena 1, se difuza telenovela „Narcisa Sălbatică”. În rolul principal regizorii au ales-o pe Alina Pușcaș. Pe atunci o tânără lipsită de experiență, care doar visa la această postură.

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a oferit detalii despre întreg parcursul până a ajuns celebră.

„Eram într-o perioadă foarte proastă și mi-a zis > Nici măcar nu m-au încurajat cei de la agenția respectivă. Am ajuns acolo, puzderie de femei, mi s-a pus un scenariu în față, > Era o secvență pe care trebuia să o filmăm în penitenciarul Rahova. Eu eram acuzată de omor, iar avocatul meu încerca să afle dacă era adevărat sau nu.

Am dat această probă de câteva ori într-o lună. Eu nu știam că la fiecare probă se mai tăiau de pe listă alte fete. La final, după o lună de castinguri, m-au sunat să-mi zică că am luat castingul. În momentul acela am început să țip și să țopăi prin casă. Nu știam ce urma! A fost foarte greu, dar acela a fost primul moment magnific din viața mea „, a dezvăluit vedeta în emisiunea „Ca tine”.

