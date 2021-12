Cine este şi din ce face bani TJ Miles, cel mai controversat concurent Survivor România? Cum îl cheamă de fapt

Cât de curând, fanii emisiunii ”Survivor România” își vor putea urmări favoriții în cadrul unui nou sezon care se anunță a fi incendiar. Iar Tj Miles se numără printre vedetele care au acceptat marea provocare.

Miles Jordache, pe numele său din buletin, are 33 de ani și este originar din Constanța. Împreună cu întreaga familie, tânărul s-a mutat în Toronto când era doar un copil. În 2018, însă, s-a întors pe meleagurile românești.

Cu primii bani, Miles și-a dezvoltat o afacere. Acum, el deține un service auto și este extrem de cunoscut în lumea vlogging-ului. În mai puțin de un an, a strâns o adevărată comunitate în jurul lui pe platformele TikTok și YouTube.

De-a lungul timpului a avut parte și de experiențe neplăcute. Faimosul a povestit că, în 2013, a fost implicat într-un caz federal. La vremea respectivă, tatăl său bănuia anumite lucruri, dar mama sa a fost devastată când a aflat.

”Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.

E foarte important ca oamenii să înțeleagă despre mine că nu am turnat niciodată pe nimeni. Am fost fidel codului, am plătit pentru greșelile mele, i-am scăpat pe prietenii mei de acuzații, pentru că a fost greșeala mea. Am grijă de oamenii mei, dorm foarte bine noaptea, sunt cel real. Și știi ce? Povestea oricum va ieși la un moment dat la iveală”, a mărturisit TJ Miles pentru vice.com.

Marele premiu ”Survivor România” este de 100.000 de euro

TJ Miles, Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, CRBL, Emil Rengle, Xonia, Laura Giurcanu, sunt doar câțiva dintre faimoșii care vor lupta și vor da tot ce au mai bun pentru a intra în posesia marelelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Concurenții sunt împărțiți în două triburi: Războinici și Faimoși. După fiecare luptă pentru imunitate, o echipă va fi nevoită să elimine câte un membru. Condițiile de supraviețuire sunt dificile, iar competiția este acerbă. (VEZI ȘI: DRAMA ELENEI MARIN, DUPĂ PARTICIPAREA LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”AM RĂMAS CU NIȘTE DURERI FOARTE MARI”)

”Așteptările o să fie mult mai ajustate publicului și nevoii publicului care s-a rafinat. S-a dus acum către o zonă de excelență chiar și mai mare decât cea care a fost, iar noi o să livrăm asta. Sunt trasee care îți solicită motricități pe care nici nu știai că le ai”, a dezvăluit prezentatorul Survivor România 2022, Daniel Pavel.