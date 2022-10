Alina Pușcaș și Irina Deleanu, scandal uriaş din cauza unui loc de parcare. Ce a putut să îi spună vedeta de la Antena 1 fostei gimnaste

Alina Pușcaș și Irina Deleanu scandal uriaş. Cele două s-au certat într-o parcare, din cauza unui loc pentru persoane cu dizabilități pe care fosta gimnastă l-a ocupat. Vedeta de la Antena 1 a fost deranjată de gestul fostei sportive şi fără să stea prea mult pe gânduri i-a cerut socoteală acesteia. Ce a urmat întrece orice imaginaţie.

Alina Pușcaș și Irina Deleanu s-au certat ca la uşa cortului din cauza unui loc de parcare destinat persoanelor cu handicap. Prezentatoarea TV a criticat-o pe fosta gimnastă că a parcat mașina în acel loc.

În schimb, în cadrul unui interviu președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică a susţinut că avea dreptul să ocupe locul deoarece fiica sa suferă de diabet.

Mai mult, deşi a încercat să îi explice care este situaţia, vedeta de la Antena 1 a contestat faptul că fiica Irinei ar avea probleme de sănătate.

„Am fetița cu diabet și avem că drepturi și acest permis de parcare, pe care-l folosesc când merg cu ea, pentru că i se poate schimba starea, i se mai face rău când îi crește sau scade glicemia. Fii-mea se uita în dreapta și tocmai îmi spunea pe cine a văzut.Și fix când ne am dat jos, ne-a strigat: Să nu vă dea Dumnezeu să aveți nevoie de acel loc. Am rămas proasta, am întrebat-o ce problema are și daca a verificat”, a declarat gimnasta exclusiv pentru Playtech.

Irina Deleanu: „A plecat în tromba și bombănea”

Irina Deleanu își dorește ca Alina Pușcaș să-i ceară scuze public, mai ales că fiica ei a asistat la întreaga scenă. Mai mult, micuţa se pare că s-a speriat atât de tare încât i s-a făcut rău.

„Lumea se uita la noi. M-am dus după ea și am întrebat-o dacă a văzut ce am pe parbriz. Ea mi-a răspuns – mă lăsați, că o văd în picioare bine, sănătoasă. Că e o nesimțire să parchez pe acel loc. Am vrut să-i arăt ecusonul, ea-mi făcea poză la mașină. I-am spus că e o ignorantă total, că nu mă așteptam la această atitudine. La care mi-a răspuns că și daca îl am, e al fetiței. Adică fetița conduce mașină. A plecat în tromba și bombănea.(…)Am pretenția să-și ceară scuze public. Pe mulți îi enervează și când văd mașina, un Mercedes, probabil că și pe ea la fel! Ne dăm deontologice pe la tv, dar cum să atace așa un copil?”, a mai spus Irina Deleanu.