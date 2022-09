Alina Pușcaș se poate considera o femeie cu real succes, în adevăratul sens al cuvântului, însă nimic nu se face fără sacrificii majore, așa cum susține însăși vedeta, în interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Iar pentru cei ce nu cunosc în detaliu situația prezentatoarei, aceasta a născut din doi în doi ani, începând cu 2015, până în 2019. Cu tot cu sarcini la activ, gazda show-ului „Te cunosc de undeva” nu a lipsit de la filmările emisiunii cu care este sinonimă!

Ba mai mult, gazda TV a schimbat recent și colegul de emisiune, pentru că Pepe a suferit una dintre cele mai categorice transformări. Nu, nu ne referim la tranziția de la concurent la prezentator, ci la schimbarea de look radicală pe care a ținut să și-o facă.

Părerile au fost împărțite, însă Alina Pușcaș îl preferă tot pe vechiul Pepe, cel cu aer de latino lover.

„Am fost foarte ocupată, în cinci ani am avut trei copii”

CANCAN.RO: Cum e să te menții „țiplă”?

Alina Pușcaș: Nu știu cum, cu efort, nu e de la „Mama Natură” în niciun caz!

CANCAN.RO: Asta urma să te întreb, bănuiesc că e și gena undeva acolo bună, că poate mama ta și tatăl tău au fost înalți, longilini…

Alina Pușcaș: Mama nu, mama are cam 1,65 și formă clepsidră, adică talie îngustă și șold proeminent, iar tata era mai înăltuț, dar nu tocmai zvelt, să zic așa, deci e efort!

CANCAN.RO: Și cu sală…

Alina Pușcaș: Am avut o perioadă de cinci ani, am fost foarte ocupată, în cinci ani am avut trei copii, deci am fost în permanență însărcinată. Am terminat acest episod!

„Stresul e mult prea mare și la un moment dat o să cedez…”

CANCAN.RO: Gata de tot, definitiv?

Alina Pușcaș: Nu mai, pentru că vreau să mai și trăim, vrem să ne bucurăm de ei, vreau să nu mai tot am situații din astea în care sunt pe fugă. Deja am momente în care mi se pare că stresul e mult prea mare și că, la un moment dat, o să cedez. Și atunci nu mai, e bine așa cum suntem!

CANCAN.RO: Ți se pare că îi neglijezi uneori pentru viața profesională, există „mea culpa” aceasta pe care ți-o faci?

Alina Pușcaș: Există, am procese de conștiință eu cu mine, nu prea le vociferez, nu prea le spun chestia asta, pentru că nu vreau să le atrag și mai tare atenția asupra acestui subiect.

Dar cred că e imposibil să nu simți că nu le oferi destul timp, atâta vreme cât ai multe de făcut, ai o carieră clar de care trebuie să te ocupi, mai multe business-uri. Dacă ar fi de 48 de ore ziua, probabil că aș împărți-o egal cu ei!

„Am trecut de la chelie la mult păr!”

CANCAN.RO: Vreau să te întreb cum ți se pare Pepe tuns, pentru că ai fost obișnuită cu Seleși?!

Alina Pușcaș: Pepe e mai înalt! A fost un impact prima dată, pentru că am trecut de la chelie la mult păr, de prin sezonul 17. Acum, în sezonul 18, nu știu ce a vrut să facă Pepe, o fi vrut să fie pe la mijloc, și atunci s-a tuns.

Poate o fi fost și o mișcare de imagine, pentru că noi îl știm toți cu părul lung. Mie mi-a plăcut (n.r. „tunsoarea”), mi se pare că l-a întinerit foarte mult și că e altcineva. Dar, într-adevăr, tot latino lover-ul e mai cuceritor, să zicem!

„Cred că Dua Lipa mă tentează foarte mult”

CANCAN.RO: Ai văzut multe transformări în show-ul pe care îl prezinți, în cine ar fi vrut să se transforme Alina Pușcaș, a cui viață ți-ai fi dorit să o ai pentru măcar o zi?

Alina Pușcaș: Ar fi vreo două fete care sunt superbe, Taylor Swift și Dua Lipa. Și cred că Dua Lipa mă tentează foarte mult să îi trăiesc viața, pentru că mi se pare foarte nebunească, se bucură de viață, nu stă închisă. Nu e pe depresii!

Pe de altă parte, îmi place foarte mult cum cântă și ce carieră are Billie Eilish, dar nu mi-aș dori să fiu. E mai tristă, e introvertită, are tot felul de lupte ea cu ea.

Nu-mi doresc viața ei, nici măcar pentru o zi, în schimb faima, vocea ei, calitatea ei de a compune, da, mi-ar plăcea să o am pentru o zi!

