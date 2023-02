Alina Radi de la Survivor România şi-a dezvăluit cel mai mare secret! A fost însărcinată cu Nick Rădoi

În urmă cu o săptămână, în ediția de luni seara a Survivor România 2023, Alina Radi (34 de ani ) și-a făcut intrarea în cadrul competiției sportive, făcând parte din echipa Războinicilor. Alina Radi este de profesie cântăreață de muzică de petrecere, dar, și mama unui băiețel, cu care locuiește în Timișoara.

„Sunt Alina Radi, am 34 de ani. Sunt din Timișoara. Sunt mamă și solistă. Și am venit să mă bucur de cea mai mare experiență pe care o pot avea și anume experiența marelui joc Survivor România”, a spus Alina Radi, în prezentarea Survivor.

Totuși, în urmă cu 10 ani de zile, Alina Radi intrase în atenția publicului, prin relația pe care o avea cu Nick Rădoi. Alina și milionarul trebuiau să devină părinți la acea vreme, însă a pierdut sarcina și a traversat cea mai dureroasă clipă a vieții sale. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE ALINA RADI, „RĂZBOINICA” FAIMOASĂ CARE A INTRAT LA SURVIVOR 2023 DE LA PRO TV. ARTISTA S-A IUBIT CU MILIONARUL NICK RĂDOI)

Alina Radi, despre relația cu Nick Rădoi

Relația Alinei Radi cu Nick Rădoi nu a fost una dintre cele mai ușoare experiențe din viața ei. Concurenta de la Survivor a mărturisit că regretă faptul că nu a acordat mai multă importanță propriei persoane și că nu a investit în cariera ei muzicală.

„Fiecare greșeală pentru mine a fost o lecție importantă. Sincer îmi pare rău că nu am investit mai mult în mine ca artist, că nu am muncit mai mult. Singura mea greșeală și cea mai mare este că m-am implicat într-o relație interzisă și am realizat prea târziu.

Mi-am trăit și visul de prezentator până a apărut Satana în viața mea, individul cu care am rămas însărcinată și mi-a stricat toate planurile”, spunea Alina Radi, potrivit Fanatik.

”Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”

În perioada 2012 – 2013, Alina Radi și Nick Rădoi au fost pe punctul de a deveni părinți, însă nu a putut duce sarcina până la capăt. (VEZI ȘI: NICK RĂDOI SPUNE ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA CU ALINA RADI. „AM RĂMAS FĂRĂ AER CÂND MI-A ZIS CĂ A RĂMAS GRAVIDĂ!”)

„Da, am fost însărcinată cu Nick Rădoi. Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina. N-am reușit s-o țin până la capăt. El a fost dispus să facem un copil, să rămân în America. Și în aeroport m-a cerut de nevastă și în birou m-a cerut de nevastă, dar nu s-a întâmplat, nu are rost să dezgrop ….. Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”, povestea în anul 2021 Alina Radi, la Antena Stars.

„Eu am spus că am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui. La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon atât de tare, nu mi-a mai dat voie să ies din casă, cum ar veni…”, a mai spus Alina Radi.