Am aflat câte clase are Gigi Becali, de fapt! Îți vei schimba radical părerea despre el

Am aflat câte clase are Gigi Becali, de fapt! Gigi Becali este finanțatorul FCSB, dar, pe lângă pasiunea față de lumea sportului, a făcut carieră și în politică! Ce studii are Gigi Becali și cu ce se ocupa înainte de Revoluție? Îți vei schimba radical părerea despre el.

Gigi Becali a reușit, de-a lungul timpului, să strângă în jurul lui oameni care îl apreciază și îl ascultă. Latifundiarul din Pipera are o carieră stabilă în lumea sportului, fiind finanțatorul FCSB. Iar, pe lângă pasiunea pe care o are față de fotbal, bărbatul și-a construit o carieră și în politică. Totuși, acesta și-ar fi dorit să activeze într-un alt domeniu, și mai apropiat de sufletul său.

Vezi și GIGI BECALI, MĂRTURISIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE MOARTEA LUI PETRICĂ MÎȚU STOIAN „NU A MURIT DIN CAUZA TERAPIEI CU OXIGEN HIPERBARIC”

Am aflat câte clase are Gigi Becali, de fapt! Ce a dorit să studieze bărbatul?

Gigi Becali a absolvit liceul în perioada 1973-1978. Finanțatorul FCSB a terminat studiile Liceului ”Iuliu Maniu” din București. Ulterior, s-a gândit să dea la facultate, în anul 2005. Atunci, Gigi Becali intrase la Facultatea de Drept din cadrul Universității Ecologice, însă a realizat că nu era ceea ce își dorea, așa că a renunțat.

Gigi Becali are o relație specială cu divinitatea, astfel că bărbatul și-a dorit, apoi, să se înscrie la admiterea pentru Facultatea de Teologie a Universitatii București. Însă, nu a putut da examenul. În momentul în care se înscrisese pentru studiile respective, bărbatul nu a primit acordul de la Arhiepiscopie, pentru că se afla în detenție, iar cursurile facultății se desfășurau cu frecvență zilnică.

La vremea respectivă, Părintele Constantin Stoica, Purtătorul de Cuvânt al Patriarhiei Române, spunea faptul că persoanele care sunt private de libertate nu pot urma cursurile unei facultăți, în condițiile în care nu se fac cu frecvență redusă sau la distanță. Iar, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, nu exista această alegere. Cursurile se desfășurau la zi.

Vezi și ULTRAȘII I-AU SCRIS PE GARD ”MORI GIGI SATANA”, IAR EL… GIGI BECALI ȘI-A TRANSFORMAT PALATUL ÎN… MĂNĂSTIRE! IMAGINILE MOMENTULUI

Cu ce se ocupa Gigi Becali înainte de Revoluție?

Gigi Becali și familia sau au fost deportați, în vremea comunismului, din Brăila în Bărăgan. Tatăl acestuia a reușit să facă bani din oierit. În 1989, când a venit Revoluția, Gigi Becali lucra la ICCE, pe platforma Băneasa, ca paznic la vane și robineți. Cu puțin timp înainte, lucrase și ca lăcătuș-mecanic. Apoi, după Revoluție, după ce a strâns bani și a făcut un împrumut de la Gică Hagi, a început să importe blugi, țigări și săpun cu TIR-uri din Turcia. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț, câștigându-și supranumele de „latifundiar din Pipera”.

În perioada 2003-2007, acesta a ocupat funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Clubul de Fotbal Steaua Bucureşti. În anul 2004, latifundiarul a preluat conducerea Partidului Noua Generaţie.

Citește și GIGI BECALI ȘI-A DAT ȘI HAINA DE PE EL PENTRU UN OM AL STRĂZII. IMAGINI EMOȚIONANTE DIN CURTEA UNEI BISERICI

Ulterior, între anii 2009 și 2012, el a fost membru al Parlamentului European, iar apoi a ajuns în Parlamentul României, până în 2013, când a primit o condamnare penală. Fusese condamnat la trei ani de închisoare în dosarul lipsirii ilegale de libertate din 2009. În anul 2015, Gigi Becali a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Poarta Albă. Executase o treime din cei trei ani și șase luni.

Sursă foto: Arhivă Cancan