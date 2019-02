Am aflat motivul pentru care Mirel Rădoi și-a renegat fratele: ”A vrut să-l interneze ca să-l vindece de jocurile de noroc, dar…”

Mirel Rădoi, selecționerul reprezentativei U21, ar fi vrut să-l interneze pe fratele său ca să-l vindece de jocurile de noroc, dar mezinul familiei a refuzat. Ar fi fost momentul în care Mirel și Mihai s-au îndepărtat. Mai mult decât atât, acesta ar fi fost motivul pentru care Mirel Rădoi și-ar fi renegat fratele. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră.

Mirel Rădoi, antrenorul naţionalei U21 de fotbal a României, a primit, luni, cea mai teribilă veste. După o ceartă cu soția, fratele său, Mihai Nicușor, s-a aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia, în Drobeta Turnu Severin. Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost transportat în stare foarte gravă la spitalul din oraș. Ulterior, a fost transferat la Timișoara, iar medicii de la Spitalul Județean fac tot posibilul să-i salveze viața, după ce l-au operat pentru a-i fixa bazinul.

Momentul în care s-a rupt relația dintre frații Rădoi

Mirel Rădoi s-ar fi îndepărtat de fratele său, din cauza comportamentului de care acesta din urmă a dat dovadă. Cei doi nu se mai înțelegeau bine de o bună perioadă de timp, iar antrenorul naţionalei U21 de fotbal a României ar fi păstrat legătura cu fratele său doar pentru nepotul lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, și motivul rupturii iremediabile.

“Mihai are probleme de mai mult timp cu jocurile de noroc, iar Mirel știa despre tot. Chiar și în aceste condiții, nu și-a lăsat fratele singur. La un moment dat, l-a băgat într-o «ședință» și i-a spus că este dispus să-l ajute. Nu însă cu bani! Mirel a vrut să-l interneze ca să-l vindece de jocurile de noroc, dar Mihai a refuzat.

A spus că nu este cazul, că nu are probleme, că totul este o prostie. Mirel era pregătit să-l ducă la o clinică de specialitate, unde să primească ajutorul adecvat. Plătea absolut tot din buzunarul lui, banii nu reprezentau o problemă, normal. Dar Mihai nici nu a vrut să audă. A fost momentul în care Mirel s-a distanțat de fratele lui”, a povestit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, un apropiat al familiei Rădoi.

A fost momentul în care Mirel Rădoi și-ar fi renegat fratele. “Să fie sănătos, dacă așa vede el viața nu am ce să-i fac. Fiecare pe drumul lui, de acum încolo. Refuză ajutorul meu, nu am ce să-i fac. L-am susținut mereu, dar dacă nu conștientizează problema pe care o are, nu am ce să-i fac”, s-ar fi confesat Mirel Rădoi în sânul familiei.

„A pierdut bunuri în valoare de 300.000 de euro!”

“Era, pur și simplu, bolnav cu jocurile. Poker, rummy, barbut, se băga la absolut orice. La mijloc erau sume imense. S-au ruinat într-o singură noapte, când el a pierdut apartamentul. Asta i-a pus capac. S-a certat cu soția, aceasta a amenințat că-l părăsește, după care Mihai s-a aruncat de la etaj!”, au povestit surse din anturajul familiei Rădoi.

Fratele selecționerului U21 nu ar fi avut nicio limită, mai ales când ajungea la masa de joc. Potrivit martorilor, nu-l mai interesa nimic, paria tot! Fără să se gândească la consecințe!

“Juca numai în Severin, cu «grei» din Craiova și din orașul unde locuia. Paria enorm de mult. Spre exemplu, într-o seară a pierdut bunuri în valoare de 300.000 de euro! Are jocul în sânge! Dar am înțeles că era un jucător bun, respectat în branșă. A pierdut sume mari, dar a și câștigat de-a lungul timpului. Nu era deloc un amator”, au mai dezvăluit sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Mihai Nicușor Rădoi, condamnat pentru trafic de țigări

Fratele fostului internațional român a avut, până în prezent, o viață zbuciumată. A strâns inclusiv câteva vizite prin penitenciarele din străinătate încă de acum 14 ani, când a fost prins la furat. Spre norocul lui, în 2011, judecătorii i-au admis o cerere de reabilitare, dar minunea nu a ținut mult.

Trei ani mai târziu, Mihai Rădoi a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, alături de alte două persoane, pentru trafic de țigări (TOATĂ POVESTEA AICI).