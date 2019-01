Am filmat-o pe Daniela Crudu cu fața ”în renovări”!

Daniela Crudu a fost dintotdeauna preocupată de aspectul ei fizic, dovadă și intervențiile estetice pe care și le-a făcut pentru a se apropia de perfecțiunea pe care ea o visează. Iar preocuparea a devenit atât de serioasă, încât CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o în timp ce făcea, efectiv, slalom printre mașini, doar ca să nu întârzie la întâlnirea cu esteticianul ei preferat!

Când vine vorba de Daniela Crudu, inevitabil începi să-i numeri operațiile estetice, pentru că așa mare transformare a suferit tot corpul ei în ultimii ani, încât unii spun că nici n-o mai recunosc, cel puțin la față.

A pornit lejer, cu o operație de mărire a sânilor, când nu avea nici 18 ani, și a descoperit gustul intervențiilor estetice pe măsură ce a început să câștige tot mai bine. Evident, nu este singura femeie care face asta. Și nici nu este de blamat.

În viteză, spre estetician

De altfel, Daniela nu se supără deloc când este întrebată de operații, ba chiar își asumă tot.

Unii zic că ar fi trebuit să se oprească, însă este clar că bruneta mai are câteva planuri cu fața ei. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România a sîntâlnit-o în trafic, în timp ce gonea cu mașina spre un cabinet de cosmetică.

Probabil aflată în întârziere, Cruduța a schimbat rapid benzile de mers și a demarat ca un șofer profesionist spre destinație. Era atât de grăbită, încât nu ar fi reușit nimeni s-o oprească, probabil.

Când a ajuns, a parcat frumos în fața clădirii și a ieșit ca o felină, îmbrăcată aproape toată în negru, cu o pungă de plastic în mână. A mers apoi în ritm alert spre salonul unde își ”repară” fața.

Daniela Crudu, între probleme de sănătate și suspiciuni de… sarcină

Bruneta a primit un diagnostic îngrijorător din partea medicilor, după o serie de simptome care au alertat-o în ultima perioadă.

”Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am d-astea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a spus Daniela Crudu, la Xtra Night Show.

Câteva simptome noi pentru ea au determinat-o pe Daniela Crudu să facă și un test de sarcină.

” A plecat Paula, dar noi tot șapte suntem! Ne pregătim de botez”, a spus Ionuț Iftimoaie. „Cred că sunt gravidă… mi-am făcut socoteala și din mai multe puncte de vedere, mă simt cu musca pe căciulă… N-am putut să mănânc nimic și aveam atâtea variante din care să îmi aleg. E o veste bună pentru mine, un copil e o binecuvântare! Poate îmi schimbă viața. Dacă e fată, ar chema-o Ana, dacă e băiat – Alexandru”, a spus Daniela, în așteptarea confirmării testului.

