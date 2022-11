O tânără din județul Bihor este acuzată de cel puțin trei persoane că le-ar fi înșelat cu mai multe sume de bani. Aceasta le-ar fi promis oamenilor servicii sexuale contracost, solicita „cașcavalul” în avans, dar, ulterior, „uita” să-i satisfacă pe clienți, după un scenariu bine pus la punct. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, mărturia unor bărbați care ar fi fost „arși” la buzunare de brunetă.

Pandemia provocată de virusul SARS-Cov-2 a adus multe schimbări la nivel mondial, dar și în țara noastră. Restricțiile au afectat mediul de afaceri din România, iar să-ți găsești un loc de muncă plătit decent reprezentă o adevărată aventură. Forțată de situația existentă, o tânără din județul Bihor ar fi găsit o soluție inedită prin care să aibă un venit sigur. Și-a făcut un cont pe o platformă dedicată adulților, unde a anunțat că-și vinde trupul pentru – bineînțeles – suma corectă.

1.000 de lei pentru un „pachet” complet

Sub pseudonimul Adela, tânăra din comuna Popești a anunțat că oferă servicii sexuale contracost domnilor generoși în Oradea, în apartamente închiriate în regim hotelier. Cei dornici de senzații tari nu au ezitat să o contacteze și să stabilească o întâlnire cu ea. Din motivele lesne de înțeles, nu-i vom dezvălui și numere real, însă fotografiile ar trebui să-i ajute suficient pe cei căre i-au căzut în plasă.

„Comite furturi și înșelăciuni pe bandă rulantă. Pe numele ei real R.S., din comuna Popești, pretinde că se întâlnește cu bărbați în apartemente închiriate în regim hotelier pe motivul că va întreține raport sexual contra sumei de 1.000 de lei„, și-a început Bogdan, un tânăr din Oradea, povestea.

„A spus că se duce la magazin ca să cumpere prezervative și…”

De altfel, pe forumul site-ului respectiv, a fost creată o pagină dedicată orădencei, unde i-a fost postat numărul de telefon, precum și conturile pe care aceasta le-ar avea pe rețelele sociale. Tânărul recunoaște că este unul dintre cei înșelați și susține că a cerut, deja, ajutorul autorităților.

„După ce a primit banii, menționează că se duce până la magazin ca să cumpere prezervative și dispare cu banii. Ea a aplicat acest scenariu de zeci, poate chiar de sute de ori! Imaginați-vă, dacă aplică de trei ori pe zi. Asta înseamnă 3.000 de lei profit zilnic și înșelăciune și furt sau 90.000 de lei lunar. Eu sunt unul dintre păgubiți. Am depus deja plângere la Poliție și la Parchet pe numele ei pentru înșelăciune„, ne-a mai spus tânărul care ar fi fost păcălit de Adela.

„A fugit când eram la duș pentru împrospătare”

Reporterii CANCAN.RO au sunat pe numărul de telefon care se presupune că ar fi al tinerei acuzată de înșelăciune, însă acesta era neconectat. În plus, au încercat să ia legătura inclusiv pe rețelele sociale cu ea, dar fără succes.

„Am discutat cu ea să ne întâlnim pentru câteva ore contra sumei de 200 de euro. Am închiriat un apartament și am stabilit să ne întâlnim. Am rămas impresionat de frumusețea ei, pozele sunt cât se poate de reale, are vreo 20 și ceva de ani. Am băut un pahar de vin (doar eu), ea a băut apă. La un moment dat, după aproximativ 20 de minute de discuții, a cerut banii, 1.000 de lei (cei 200 euro despre care discutasem), și a continuam cu o poveste lacrimogenă cum că în trecut ar mai fi păcălit-o alți bărbați cu care s-a întâlnit și acesta este motivul pentru care cere banii inainte. Oricum, este vrăjeală ieftină. După ce i-am înmânat banii, am intrat la duș pentru împrospătare, timp în care ea s-a încălțat pe ascuns și a plecat până să ies afară de la baie. Daună, 1.000 lei„, este relatarea unui alt tânăr.

„Și eu am ‘mușcat-o’ cu asta mică… Haideți să ne strângem 5-10 oameni, că sigur o să mai vadă lumea azi, mâine… Și să mergem să îi întindem o capcană! Nu trebuie lăsată așa„, este mesajul unui alt bărbat care ar fi fost înșelat de Adela.

CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor în acest caz.