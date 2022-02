„Am rămas singură, nu mai am pe nimeni acolo …” Marina Voica face declarații despre familia din Rusia!

Dragostea pentru soțul ei avea să o determine să părăsească Rusia pentru a se muta definitiv în România! Familia îi rămânea pe tărâmurile rusești, iar în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin, Marina Voica face declarații exclusive pentru CANCAN NEWS!

După anii petrecuți pe băncile facultății, Marina Voica a absolvit Facultatea de Finanțe și Credit de la Moscova, unde a făcut cunoștință cu un român, Marcel Voica, cu care s-a căsătorit. După terminarea facultății s-a stabilit definitiv în România, iar familia sa a rămas în Rusia.

Marina Voica: „Nu mai am pe nimeni!”

În contextul începerii războiului, CANCAN NEWS a stat e vorbă cu îndrăgita artistă. Din păcate, cant-autoarea nu mai are niciun membru al familiei în viață, dar se roagă ca totul să fie bine.

„Nu mai am pe nimeni! Nici prieteni, nici … Nu, nu! Fratele meu, singura mea rudă care a rămas acolo era fratele, dar a murit înainte de Revelion. Sunt distrusă, bineînțeles! Eu sunt cea mai mică dintre toate rudele și toți au murit și eu am rămas singură. Și cu prietenii de școală, de facultate am pierdut legătura de când nu ne-am mai văzut. Sperăm să fie bine! „, ne-a declarat artista.

