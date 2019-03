„Am rămas șocată”. Decizie ciudată luată de Sânziana Buruiană. Ce o pune să facă pe fetița ei de doar 3 ani

Sânziana Buruiană a luat o decizie radicală în ceea ce o privește pe fetița ei de doar 3 ani. Vedeta încearcă să o introducă pe micuță în lumea modelling-ului.

Sânziana Buruiană are o minunăție de fetiță pe care o iubește mai presus de orice. Blondina vrea ca micuța ei să aibă parte de un viitor strălucit așa că s-a gândit să o ducă pe Izabela la concursuri de Miss. Zis și făcut! Micuța cu ochi albaștri a participat la diverse concursuri la doar trei anișori, iar acum mămica ei vrea să o introducă în lumea modelling-ului. (CITEȘTE ȘI: SÂNZIANA BURUIANĂ SARE LA GÂTUL CELOR CARE ȘI-AU COSTUMAT COPIII, DE HALLOWEEN: „NU LE PUNEȚI MASCĂ DE DEMON!”)

„Repetăm acasă, îi place foarte mult. Mă copiază, îi place să se aranjeze. Și am zis să o duc și la concursul ăsta de miss. Sunt două probe. O probă de ținută de zi și cea de-a doua probă de rochie de seară. Sunt coafate, dar fără machiaj. La primul concurs am întâlnit niște cazuri și chiar am rămas șocată cum la 3 ani poți să transformi copilul. Am văzut o fetiță de 3 ani care părea vopsită. Sunt mămici care doresc ca copilul să meargă de mic la aceste concursuri. Și e o disperare, așa. E mare îmbulzeală…. Am văzut fetițe care la 5 ani au prima linie de cosmetice pentru copii, parfumuri, șampoane sau propria păpușă și mi-aș dori să o implic în chestii de genul acesta”, a spus Sânziana Buruiană la ”Vorbește lumea”.

Sânziana Buruiană își alăptează fiica de trei ani

Sânziana Buruiană are o relație specială cu fetița ei și a mărturisit că încă o alăptează pe Izabela chiar dacă are deja trei anișori. Subiectul a fost amplu dezbătutu, iar părerile au fost împărțite. Sânzianei însă nu-i pasă de criticile pe care le primește. (VEZI ȘI: SÂNZIANA BURUIANĂ, DESPRE RELAȚIA CU NICOLAE ZULUF: ”EU AȘ MAI VREA UN COPIL, NU ȘTIU DACĂ EL VREA”)

„Este destul de greu să mă desprind de ea şi ea de mine. Şi ne-am format o legătură prin alăptat, iar mamele care nu alăptează nu ştiu acest lucru. Nu credeam că există legătura asta. E foarte emoţionant să îl vezi pe micuţ cum se uită la tine şi adoarme la sân. A mea deja e măricică, a împlinit 3 ani, încă mai cere. Am încercat să o păcălesc, mi-am pus plasturi, dar nu m-a lăsat inima să nu-i dau.

Am observat că laptele încă mai este consistent. Mănâncă şi mâncare, ea. Bea şi sucuri naturale, dar rolul laptelui este pentru imnuitate, nu contactează virusuri. Toţi din casă eram răciţi, ea nu a răcit deloc. E la grădiniţă, stă în colectivitate, dar nu răceşte deloc”, a declarat Sânziana Buruiană pentru wowbiz.ro.