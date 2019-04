Amalia Năstase a scăpat de 12 kilograme într-o lună! Cum arată acum vedeta

Amalia Năstase a început lupta cu kilogramele în plus! Vedeta a reușit să scape de 12 kilograme din cele 30 acumulate după ultima sarcină.

Amalia Năstase nu a mai reuşit să-şi revină după ultima sarcină când a acumulat 30 de kilograme. Vedeta a născut în toamna lui 2015 un băieţel din relaţia pe care o are cu Răzvan Vasilescu, însă acum pare mai determinată ca oricând să revină la silueta dinainte de sarcină. (CITEȘTE ȘI: AMALIA NĂSTASE A DAT NAS ÎN NAS CU KIM KARDASHIAN ÎN AMERICA! CUM S-AU FOTOGRAFIAT!)

Amalia Năstase a început o dietă și a reușit să scape de 12 kilograme într-o lună.

„Mai am de slăbit. Nu vreau să-mi cumpăr haine deocamdată. Siluetă o să fie peste câteva luni, nu acum.

Sunt în a 31-a zi de dietă. M-am disciplinat și mi-am dat seama că nu a murit nimeni mâncând mai puțin. Iau suplimente multe, vitamine, dozate în funcție de greutate, de analizele făcute înainte. Mie, în timpul ăsta, nu mi-a fost foame sau poftă de ceva, să zic: dacă nu mănânc asta, eu mor. Nu am simțit pofte, datorită suplimentelor pe care le au. Mâine se termină cura, o să-mi dea ceva de întreținere. Am slăbit 12 kilograme, dar mai am de dat jos vreo 20. Dieta asta o ții ca să-ți pornești metabolismul.

La prânz mănânc carne la grătar cu legume, pește de orice fel, fructe de mare. Pot să mănânc și ceafă de porc. 180 de grame, e foarte mult. Plus 200 de grame de salată. Medicul zice că trebuie să mănânci tot. O masă pe zi și două shake-uri de proteine. Nu e ușor. Totul trebuie să devină un stil de viață. Eu miros tot ce mănâncă ceilalți! Așa îmi trece pofta”, a declarat Amalia Năstase la Teo Show.

Amalia a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2004-2010

Amalia a fost căsătorită cu Ilie Năstase în perioada 2004-2010. În prezent, fosta soție a lui Ilie Năstase e căsătorită cu afaceristul Răzvan Vasilescu. Cei doi au împreună un băiat. Toma s-a născut pe 8 octombrie în 2015. Din căsătoria cu fostul tenismen, Amalia Năstase are două fete: Emma și Alessia. (VEZI ȘI: AMALIA NĂSTASE S-A CĂSĂTORIT ÎN SECRET CU RĂZVAN VASILESCU! MĂRTURII EMOȚIONANTE DESPRE CEREMONIE: “ESTE UN INEL DE LOGODNĂ, CARE ESTE ŞI VERIGHETĂ”)

“Am învățat foarte multe de la Ilie. Cu el am plecat prima dată din țară. Și alături de el am intrat într-o lume în care nu prea ai cum să intri. M-a prezentat unor oameni, care erau miliardari și a trebuit să învăț cum trebuie să mă comport.

Avem o relaţie excelentă, ne iubim foarte mult cele două fete pe care le avem împreună. În continuare, calităţile lui şi ale mele sunt nişte calităţi care construiesc ceva frumos (…). Ilie va fi bine, pentru că el este un om bun la suflet şi el are un Dumnezeu al lui”, a spus Amalia Năstase în urmă cu ceva timp.