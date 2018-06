Amanta lui Culiță Sterp vorbește în premieră despre Carmen de la Sălciua și divorțul momentului

La scurt timp după ce Carmen de la Sălciua a confirmat oficial divorțul de Culiță Sterp, Ramona, presupusa amantă a artistului, a acceptat să vorbească, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, despre întâlnirea neașteptată pe care a avut-o, la începutul acestei luni, cu cei doi. Ramona a subliniat că aventura pe care ar fi avut-o cu soțul lui Carmen de la Sălciua s-a încheiat anul trecut, odată cu izbucnirea scandalului de atunci. (Oferta speciala playstation)

În cadrul interviului oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Ramona a mărturisit că i-a întâlnit pe Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp în urmă cu două săptămâni. La insistențele unor prieteni, ea a mers la același local, unde cei doi cântăreți aveau de onorat un spectacol. Fosta iubită a lui Culiță Sterp a subliniat că nu a mers să-l vadă pe artist, ci doar a cedat presiunilor amicilor săi.

“Vreau să precizez că am fost acum două săptămâni în localul în care au cântat (n.r.: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp). Nu am fost pentru el, ci la insistența prietenilor mei am ajuns în localul unde cântau. Nu am vrut să le fac rău sau să le provoc probleme, eu am terminat aventura cu el de foarte mult timp… Nu știu cum s-a ajuns la asta din nou, oricum, știam că aici se va ajunge…”, a declarat Ramona, fosta iubită a lui Culiță Sterp, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Ramona crede că vestita artistă și Culiță Sterp se despart din cauza ei, explicând că apariția sa în același local în care cei doi au cântat ar fi reaprins războiul dintre cei doi.

"Anul trecut am avut o aventură cu el, când s-a întâmplat scandalul… Dar s-a terminat. Posibil ca apariția mea în localul în care au cântat în urmă cu două săptămâni le-a cauzat probleme… chiar îmi pare rău, nu voiam să se ajungă la asta!", a mai spus focoasa brunetă.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, un cuplu de succes

Carmen și Culiță s-au cunoscut, în urmă cu mai bine de doi ani, la un botez, iar de atunci au trăit, până de curând, o poveste de dragoste. Culiță Sterp a cerut-o pe Carmen în căsătorie într-un mod inedit, chiar de ziua îndrăgostiților. În fața a sute de persoane, prieteni, rude, bărbatul a luat microfonul ca să se facă auzit de toți cei prezenți și și-a strigat alesa inimii. După câteva minute de îmbrățișări și lacrimi de emoție, tânărul i-a pus, în sfârșit, și inelul pe deget.

Anul trecut pe 21 septembrie, cei doi au hotărât să facă şi pasul cel mare: nunta. Au avut o nuntă de vis, cu peste 500 de invitaţi, iar dansul mirilor a fost cântat chiar de artist.

