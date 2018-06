Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp divorțează! Ce a spus artista despre bomba-sexy cu care ar fi fost înșelată

La câteva ore după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate cine este bomba sexy cu care ar fi înșela-o Culiță Sterp pe soția lui, Carmen de la Sălciua a rupt tăcerea. În cadrul unui interviu, frumoasa artistă a vorbit despre divorțul de soțul ei și motivele care au dus la separarea lor. (Oferta speciala playstation)

Carmen de la Sălciua divorțează de Culiță Sterp

Carmen de la Sălciua a negat că s-ar fi despărțirea ar veni în urma unei aventuri, explicând că ea și soțul său erau firi foarte diferite și orgolioase.

“Confirm zvonurile, da, noi doi ne-am despărțit. Decizia a fost de comun acord, noi suntem două firi diferite, dar nu a fost o problemă, știam că vom ajunge aici. În urmă cu o lună, două. Rămâne între noi treaba asta și dacă ar fi fost așa, eu am trecut peste, nu ăsta este motivul pentru care ne-am separat, diferențele dintre noi au fost. Ce să zic… diferențe de gândire, eram două firi tari, pietre orgolioase, cel mai bine ar fi să nu discut, trec printr-o perioadă nu tocmai bună. Am vrut să explic tuturor celor care ne-au iubit, noi nu mai formăm un cuplu în viața reală, dar continuăm că cântăm, ne onorăm contractele.”, a declarat Carmen de la Sălciua în cadrul emisiunii “Acces Direct”.

Carmen de la Sălciua a intentat divorțul

Aflată la finalul unui mariaj în care a investit multe sentimente, Carmen de la Sălciua este decisă acum să se concentreze mai mult pe cariera muzicală. Și asta pentru că vrea ca rănile sufletului să i se cicatrizeze complet.

“Îl respect, îi doresc tot binele din lume. Niciunul dintre noi nu a început o altă relație, nu mai există cale de împăcare. Am intentat divorț. Vreau să mă focusez pe cariera muzicală, dacă va apărea cineva în viața mea, voi spune. Ne-am făcut planuri, ca orice cuplu, ca orice pereche la început la drum. Am mulți prieteni care îmi sunt alături, Dumnezeu și familia mea. Am încercat să reparăm, dar din păcate, nu a mai fost nimic de reparat.”, a mai spus cântăreața în cadrul aceleiași emisiuni.

Carmen de la Salciua şi Culiţă Sterp, cel mai iubit cuplu de muzică populară şi de petrecere

Cântăreaţa este căsătorită cu artistul Culiţă Sterp. Focoasa brunetă a ajuns în faţa altarului în toamna anului trecut. Pe numele din buletin Carmen Racolta, vedeta a îmbrăcat o rochie elegantă şi sexy pe 21 septembrie 2017, când a avut loc nunta.