Amantul cui a fost Pescobar de la Taverna Racilor. Paul Nicolau a recunoscut că s-a iubit cu mai multe femei măritate

Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar în lumea bună a Capitalei, a făcut dezvăluiri fără precedent din culisele vieții amoroase. „Omul cu raci” nu s-a ferit să spună că a ales să se complacă în postura de amant.

Pescobar se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce ANPC i-a închis restaurantul „Taverna Racilor din Herăstrău”. Inspectorii au găsit o serie de nereguli în incinta localului, motiv pentru care au decis să închidă temporar restaurantul pentru o perioadă de 12 luni. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Până să ajungă în această situație, Pescobar a dat lovitura în H.O.R.E.C.A, fiind unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din București. Iar acest succes i-a adus și multe cuceriri, ba chiar s-a afișat nestingherit cu multe dintre ele.

Cu unele, însă, a fost mai rezervat și nu a dorit să le aducă în centrul atenției. Ba chiar a recunoscut că a fost „gagicar” de-a lungul timpului și a fost și în poziția de amant.

Pescobar s-a iubit cu femei măritate: „Știe de ce vine”

Afaceristul este tată de fată, iar după despărțirea de mama copilului său, Pescobar și-a reluat viața de burlac. A ajuns rapid la inimile multor doamne și domnișoare, pe multe dintre ele susține că le-a „ajutat” din postura de amant.

Cândva, a fost amantul unei doamne misterioase, iar acest lucru a ajutat-o pe femeie să-și rezolve problemele din căsnicie.

Acum, însă, nu ar mai face asta. ”Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine. Fără sună-mă, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a mărturisit Paul Pescobar la Fiță cu Adiță.

