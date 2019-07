Politicieni, artiști, vedete TV și mari sportivi, toți vor apărea în cartea incendiară autobiografică a lui Costin Mărculescu, o adevărată bombă cu fitil aprins. Mărculescu povestește în carte cum “fitilul” i-a fost aprins prin dormitoarele unor doamne celebre, unele chiar măritate. Mărculescu ar fi trăit o poveste interzisă cu Mihaela Constantinescu, dar și cu Marina Scupra sau chiar Bianca Drăgușanu. CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, a tratat cu maximă atenție subiectul. (VEZI ȘI: Singura lui afacere se află în colaps, iar recuperatorii sunt pe urmele lui)

Despre Costin Mărculescu s-au spus multe, mai puțin că ar fi un armăsar nărăvaș, călărit de situații din care a ieșit și șifonat. Ar fi răvășit așternuturile multor cântărețe celebre, devenind chiar și iubitul unora dintre ele. Deși viața lui sentimentală ar fi precum Mercur retrograd, la 50 ani, Costin Mărculescu vrea să demonstreze că altfel au stat treburile și publică în cartea autobiografică lista personalităților alături de care ar fi petrecut nopți fierbinți.

Poveștile lui Mărculescu

Una dintre ele ar fi fost Mihaela Constantinescu, pe vremea când era chiar soția artistului Mihai Constantinescu. “Mihaela Constantinescu, soția lui Mihai Constantinescu, mi-a fost amantă acum 24 ani“, a dezvăluit Mărculescu.

Povestea lor ar fi zguduit din temelii lumea mondenă, ajungându-se până la detectorul de minciuni. Acolo, Mărculescu ar fi demonstrat că iubirea dintre ei chiar s-ar fi întâmplat. “Aveam 26 de ani când am întâlnit-o pe Mihaela. Eu eram cuplat cu Gina, prietena ei. Aşa am cunoscut-o. Nu ştiu dacă în prima zi, dar în a doua ne-am şi sărutat. Arăta trăsnet. Şi acum arată extraordinar. Aş putea spune că este neschimbată.

Povestea noastră nu a ţinut mai mult de două-trei luni, după care am pierdut orice legătură cu ea. La vremea aia vorbeam la telefonul fix. Am sunat-o în zadar acasă, locuia undeva aproape de Mănăstirea Caşin, dar nu a mai răspuns. Noi nu prea am ieşit împreună. Am avut o relaţie bazată mai mult pe sex. Îmi aduc aminte că de şapte ori am făcut dragoste de ea. Ştiu sigur asta, pentru că ştiu de câte ori am fost în dormitorul ei, în patul în care ea l-a prins pe Mihai cu Anastasia Lazariuc“, spunea Costin pentru Click!.

Tot în bomba cu fitil aprins a lui Mărculescu va exploda și povestea de amor pe care ar fi trăit-o cu regretata artistă Marina Scupra.

Trecut de primele tinereți, Mărculescu ar fi testat și noul val de asistente TV, iar de pe lista lui nu ar fi lipsit… Bianca Drăgușanu. Când blonda lui Bote pendula între celebrul creator și prințul Cristea, prin platourile de televiziune l-ar fi remarcat și pe Mărculescu, noaptea, după emisiune.

S-ar fi petrecut în timpul relației Biancăi cu Botezatu. Deci, cumva, Bianca l-ar fi “tradus” pe Botezatu cu Mărculescu: “Da, mă, și ne-am jucat și noi de două-trei ori, nu mai țin minte. Era unu jumate noaptea de fiecare dată, nu mai era nimeni. Ne-am pupat de două sau de trei ori… 37 de secunde“.

Bianca n-a fost nevoită să pupe vreo broască pe care s-o transforme în prinț, pentru că-l avea deja pe prințul Cristea. Mărculescu, în schimb, ar fi rămas într-un final și fără broaște, și fără femei.

Mariana Moculescu s-ar fi iubit în adolescență cu Adrian Enache

În cartea incendiară autobiografică pe care Mărculescu o va lansa în curând, se vor regăsi și câțiva politicieni. După detonarea bombelor lui Mărculescu e posibil ca și procesele să înceapă, așa cum s-a întâmplat și în cazul poveștii dintre Mariana Moculescu și Adrian Enache.

Presupusa poveste de dragoste dintre Adrian Enache și Mariana Moculescu ar fi început în adolescență, când amândoi cântau într-o trupă. Amorul dintre ei s-ar fi transformat ulterior în scene sado-masochiste din cauza unui microfon și a geloziilor cântărețului. Mariana aruncă însă această poveste în gura fostului iubit, Cristi Marin.

“Nicio problemă. Că mi-a dat cu microfonul în cap. Nu mi-a dat cu microfonul în cap. Că el cântă la microfonul meu cumpărat din banii părinților mei, nu i-ar fi rușine?! Adrian Enache ar trebui să spună «Mariana, mulțumesc!»“, spunea Mariana Moculescu.

Adrian Enache n-ar fi depus nicio probă concretă în dosarul în care o acuză pe Mariana Moculescu de calomnie, bazându-se doar pe citate din ziare. Scandalul dintre cei doi a fost mutat, între timp, de la Tribunalul București, la Judecătoria Sectorului 1, miliardul de lei vechi despăgubire fiind încă departe de buzunarele cântărețului.

