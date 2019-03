Singura lui afacere se află în colaps, iar recuperatorii sunt pe urmele lui. Cunoscutul actor este falit!

Unul dintre actorii cunoscuți din România ar fi ajuns la sapă de lemn. Singura afacere pe care o deține se află în colaps financiar, iar recuperatorii sunt pe urmele lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are toate detaliile, în exclusivitate. (CITEȘTE ȘI: ”SEXY URLAȚI” A OBȚINUT ORDIN DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FOTBALISTULUI KARATEKA!)

Cu toate că a rămas legat de lumea mondenă, Costin Mărculescu a dispărut, de ceva vreme, din lumina reflectoarelor. Actorul care, până mai ieri, făcea turul platourilor de televiziune se află într-o situație uluitoare. După toate aparențele, singura lui afacere este pe butuci. (NU RATA, AICI: CUNOSCUTUL JURAT DE LA PROTV DIVORȚEAZĂ ÎNAINTE DE PAȘTE!)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor detalii incredibile despre situația în care se află Costin Mărculescu. Potrivit unor surse D.A.S, firma „Compania Artistică Costin Mărculescu & POS SRL”, pe care o deține, a înregistrat pierderi de aproximativ 20.000 de euro. La finele anului fiscal, societatea actorului a înregistrat pierderi de 88.339 lei, dar și datorii substanțiale către ANAF. Iar, cum un necaz nu vine niciodată singur, Costin Mărculescu este vânat de recuperatori pentru o datorie de 8.265,09 lei.

„Validează poprirea înființată…”

Când credea că a fentat executarea silită solicitată de o instituţie bancară, Costin Mărculescu s-a trezit cu o citaţie la un proces în care creditorii au solicitat validarea popririi la locul de muncă. Creditorii au deschis procesul după ce au transmis mai multe somaţii la „Compania Artistică Costin Mărculescu” SRL, iar societatea nu a oferit niciun răspuns. Aşa că banca i-a deschis un nou proces lui Mărculescu, pentru a-i putea lua o treime din veniturile încasate în calitate de administrator al firmei. (NU RATA, AICI: ROXANA VANCEA ȘI-A FĂCUT PRIMA OPERAȚIE ESTETICĂ, IAR NOI AVEM IMAGINI SUPER-EXCLUSIVE!)

”Admite excepția tardivității cererii de validare a popririlor emise în dosarul de executare nr. 602/2017 al B___ E_________ din data de 05.09.2017 și din data de 24.05.2018. Admite în parte acțiunea formulată de petentul B_____ E___________ Judecătorești Asociații E_________, cu sediul în București, _________________________ B___ N____, nr. 17, Sector 3 privind pe creditoarea I__ B___ NV A________ S________ București, cu sediul în București, ______________________, nr. 48, Sector 1 în contradictoriu cu debitorul Ma________ C_____, cu domiciliul în București, ___________________________. 9, _____________, ________________, CNP-xxxxxxxxxxxxx și terțul poprit C_______ Artistică C_____ Ma________ & P__ S.R.L., cu sediul în București, ______________________. 38, _____________, _____________, Sector 3.

Validează poprirea înființată prin adresa emisă în dosarul de executare nr. 602/2017 la data de 14.08.2018 al B___ E_________ în limita sumei de 8.265,09 lei și, în consecință: Obligă terțul poprit să plătească creditorului suma datorată debitorului în limita creanței de 8.265,09 lei.

Respinge cererea de validare a popririlor emise în dosarul de executare nr. 602/2017 al B___ E_________ din data de 05.09.2017 și din data de 24.05.2018 ca tardiv formulată. Obligă terțul poprit la plata către petent a sumei de 20 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 6 București, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.”, se arată în decizia magistraților.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)