Amenda uriașă primită de Andreea, o tânără care a intrat în Turcia pe locul pasagerului: ”Nu m-am putut înțelege!”

O vacanță care trebuia să fie de vis s-a transformat într-un coșmar pentru Andreea, o tânără româncă aflată în vizită la Istanbul. După ce a ajuns în Turcia cu mașina sa personală, aceasta a fost oprită de poliția rutieră într-un control de rutină, iar situația a luat o turnură neplăcută. Deși se afla pe locul pasagerului, polițiștii au solicitat o procură pentru șoferul care conducea vehiculul. Din lipsa acestui document, oamenii legii au decis să confiște mașina.

Tot mai mulți români aleg să călătorească în Turcia cu mașina personală, mai ales de când s-a introdus posibilitatea de a intra în țară doar cu buletinul, fără a mai fi nevoie de pașaport. Acest lucru a facilitat considerabil deplasările, făcând Turcia o destinație preferată pentru vacanțe. Drumul cu mașina oferă o flexibilitate mai mare în planificarea călătoriilor și permite explorarea unor regiuni mai puțin accesibile prin alte mijloace de transport.

Deși Andreea a încercat să explice că era proprietara mașinii și că se afla la fața locului, autoritățile nu i-au oferit nicio dovadă scrisă referitoare la confiscarea vehiculului, susținând că legislația turcă permite ridicarea mașinilor în astfel de cazuri. Comunicarea a fost extrem de dificilă, tânăra neînțelegând limba, fiind nevoită să recurgă la Google Translate pentru a înțelege ce i se spune.

Cu cei de la poliție nu m-am putut înțelege decât puțin, prin Google Translate. Pe scurt, mi-au spus că îmi ridică mașina, că nu îmi pot da nicio dovadă scrisă, că nu știu unde va fi dusă și nu îmi pot spune cât va dura până o voi putea lua înapoi. Am sunat la consulat, dar cei de acolo mi-au spus că aceasta este legislația turcă și cam atât. Mi-au dat doar câteva numere de telefon ale unor traducători care nu răspund și m-au certat că am îndrăznit să părăsesc spațiul UE fără temele făcute.

Aseară, am fost opriți de un echipaj de la poliția rutieră (noi fiind pe aceleași locuri în mașină). Șoferul a fost amendat pentru că nu conducea cu procura de la proprietar, iar mie, proprietarului, mi-a fost ridicată mașina, fără nicio dovadă scrisă, deși am cerut expres să îmi dea.

Cu ajutorul consulatului român, Andreea a reușit în cele din urmă să își recupereze vehiculul. Totuși, până atunci, a fost obligată să plătească o amendă usturătoare, care a inclus și taxele de import pentru mașină, ajungând la o sumă de peste 3.000 de euro. Șoferul care conducea vehiculul a fost amendat, la rândul său, pentru lipsa procurii.

„Am achitat amenda și apoi am mers din nou la vamă în Istanbul cu dovada plății. Un funcționar de acolo ne-a întrebat cine va lua mașina. Știind că am procura legalizată și apostilată, am răspuns că șoferul care a fost oprit la volan va lua și conduce mașina. Deși consulul, traducătorul, eu și șoferul am fost de față și am prezentat procura, mi-au spus că risc același lucru dacă ne oprește poliția rutieră. Adică reluarea coșmarului. Așa că am mai stat o perioadă bună de timp la vamă, pentru a refăcut cererea de restituire a mașinii pe numele șoferului, pentru a putea ieși din Turcia.”, a mai povestit tânăra.