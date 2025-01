Amna ne-a povestit totul: ce s-a întâmplat în noaptea dintre ani, dar și ce planuri are pentru 2025! Și-a înghesuit banii în sutien!

Vedetele noastre au ținut cont de unele superstiții în noaptea de Revelion și nu s-au abătut de la ele nici în ruptul capului. Printre acestea s-a numără și Amna, cu două superstiții pe care le respectă cu sfințenie de fiecare dată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa cântăreață a povestit totul: ce se întâmplă în noaptea dintre ani, dar și ce va face imediat cum intră în 2025. Focoasă din fire, artista nu a ratat niciun Revelion fără să îmbrace lenjeria roșie, pentru ca anul care vine să fie abundent în dragoste și pasiune. Pe de altă parte, știți cum se spune, iubirea e importantă, dar și banii sunt esențiali. Tocmai de aceea vedeta a avut grijă să aibă la ea de fiecare dată bani. Iar dacă nu are unde să-i pună pe toți, îi înghesuie în…sutien.

Artista ne-a povestit că noaptea dintre ani a prins-o pe scenă, așa cum se întâmplă, de altfel, de mulți ani încoace. În schimb, imediat după Revelion, Amna va da fuga la mare, la soare, plajă, în unul dintre cele mai exotice locuri, Tenerife. O binemeritată vacanță, pentru că una dintre rezoluțiile pe care vedeta le ia în considerare în 2025 este să se relaxeze mai mult. Vă povesteam în rândurile de mai sus că interpreta ține cont de două dintre cele mai cunoscute superstiții de la noi.

Lenjeria roșie, nelipsită, asta ca noul an să vină încărcat cu multă dragoste. Iar unde e dragoste, e nevoie și de bani, chiar dacă unii nu vor să recunoască. Iar ca sa aibă parte de abundență financiară cu carul, Amna își umple sutienul cu bani.

Amna recunoaște: „Trebuie să am mulți bani la mine, nu contează unde îi bag”

Vedeta ne-a dezvăluit care sunt superstițiile pe care le respectă cu sfințenie, dar și ce își dorește de la noul an, în care deja am pășit. Dorința este nelipsită de la 12 noaptea, chiar dacă în ultimii ani, Revelionul l-a petrecut pe scenă, iar primii cu care a sărbătorit au fost fanii.

„Eu de Revelion voi cânta, apoi imediat după Revelion, fugim în vacanță. Vom merge în Tenerife, de data aceasta. Mie nu îmi lipsește în niciun an, de Revelion, lenjeria roșie, să am parte de dragoste, de aceea port totul asortat, pe dedesubt, tot ce înseamnă lenjerie e roșie ca focul. De Anul Nou trebuie neapărat să am la mine bani, mulți bani, îi bag la sutien, pe unde apuc, nu contează unde, atâta timp cât am bani mulți la mine.

Pe mine, de obicei, mă prinde 12 noaptea pe scenă, de Revelion, iar atunci îi pun o dorință, odată cu oamenii, după numărătoarea inversă. Vreau ca 2025 să îmi aducă înțelepciune, echilibru, iubire, relaxare, vreau să mă relaxez puțin, să îmi dau voie mie să nu mai fiu atât de agitată. Pentru mine este foarte important să am parte de echilibru, toată lumea cauta asta, își dorește asta”, a declarat Amna pentru CANCAN.RO.

