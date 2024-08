Divorțul i-a pus capac, Amna a rămas cu traume, așa că a decis: ”Cu copilul e complicat!” Adio iubit!

Amna trecut printr-un divorț care i-a lăsat cicatrici pe suflet. A traversat o perioadă dificilă, în care a avut nevoie de timp și ambiție pentru a se vindeca. Cinci ani mai târziu, artista a dat dovadă de putere pentru fiul ei, însă experiențele prin care a trecut au făcut-o să nu mai aibă încredere în bărbați. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, frumoasa artistă a dezvăluit care sunt motivele care o determină să fie rezervată atunci când este curtată de admiratori.

Vindecarea după o perioadă umbrită de greutăți nu vine facil, iar Amna știe acest lucru foarte bine. Mai mult decât atât, vedeta recunoaște că a ajuns într-un punct în care parcă e mai bună singurătatea decât o relație forțată, cu persoana nepotrivită. Dar ce a făcut-o pe artistă să fie atât de selectivă?

CITEȘTE ȘI: Amna s-a vindecat de depresie și este hotărâtă să-și trăiască povestea de iubire: „Sunt pregătită! Este momentul meu!”

Oare a avut parte de experiențe mai puțin plăcute, iar domnii i-au promis “marea cu sarea”, ca mai apoi să își dea arama pe față? Răspunsul îl aflăm chiar de la Amna.

Amna, pretenții și cerințe radicale

Vedeta nu s-a ferit și a spus lucrurilor pe nume! Din cauza episoadelor dezamăgitoare pe care le-a trăit, a ajuns să fie extrem de selectivă.

“Am ajuns într-un punct în care mă iubesc și îmi este foarte greu să mai las oamenii să intre în viața mea. Nu vreau să las pe cineva să îmi pericliteze liniștea. Sunt bine cu mine, în singurătatea mea, pe plan sentimental. La urma urmei, un partener de viață te poate face să te simți mai singur decât un om care este singur. Cred în suflete pereche, am trăit asta, dar din păcate, nu se termină cu bine, iar sufletele pereche nu sfârșesc împreună. Cu copilul e complicat, nu i-aș permite cuiva să se apropie de copilul meu într-un timp scurt”, s-a confesat celebra artistă.

Așa cum spunea și Amna, partea dificilă apare atunci când copiii se atașează de un eventual partener de viață. Tocmai de aceea, vedeta este extrem de tranșantă!

„Mi se pare o situație delicată, partenerul de viață trebuie să ajungă după foarte multe teste lângă copil. Micuții nu au nicio vină, iar atunci când copilul se atașează emoțional de un partener de viață, există niște implicații și niște probleme. Multe femei se grăbesc să-și prezinte partenerul copilului, pentru că bărbații au talentul acesta nativ de a impresiona la început. Și eu m-am lăsat dusă de val și am crezut că am întâlnit omul pe care l-am așteptat toată viața, dar surpriză! După trei luni vezi adevărata față a omului, iar copilul suferă. Așadar, acum prefer să trec persoana respectivă printr-un milion de teste. Bărbații au tendința de a juca la două – trei capete, vor să pară ceea ce nu sunt, că au mai mult decât sunt”, a declarat Amna pentru CANCAN.RO.

Cui i se confesează Amna zi de zi: “E foarte greu”

Capitolul “dragoste” este pus pe pauză, deocamdată, dezvăluire făcută chiar de artistă. Pe de altă parte, vedeta este o răsfățată a sorții în ceea ce privește prietenii. Asta deoarece: “E un lucru foarte rar, e greu să ai patru prietene bune, mai ales ca persoană publică și sunt recunoscătoare pentru acest lucru”, așa cum afirmă Amna. Celebra artistă continuă seria confesiunilor, ne spune totul și despre regrete și acceptare.

NU RATA: Amna, momente de panică în cadrul unui concert! Artista a fost la doar un pas de a leșina pe scenă: „Nu puteam să mă țin pe picioare”

“Consider că fiecare greșeală pe care am făcut-o și fiecare decizie pe care am luat-o m-a adus în punctul în care sunt astăzi. E foarte important să îți accepți viața, nimic nu este întâmplător și nu aș face nimic diferit. Eu am două prietene foarte bune, pe care le sun la orice oră și cu care mă sfătuiesc. Nu sunt doar ele două, le am și pe Majda, pe Andreea Ibacka, sunt apropiată de ele. Sunt un om de succes pentru că am oameni buni alături de mine”, a adăugat artista.

Trupul subțire al Amnei cu pilates se ține

Știți cum se spune: “mens sana in corpore sano”. Pe același principiu merge și vedeta noastră, care recunoaște faptul că sportul a ajutat-o nu doar să aibă silueta mult visată ci și o claritate a minții, dar și a emoțiilor.

“Eu merg la pilates de trei ori pe săptămână și mă ține într-o anumită energie. Merg și la masaj, în special drenaj limfatic, dar și de relaxare. Am avut momente în care am fost complexată de aspectul meu fizic, au fost mulți ani. Eu am această structură a corpului, clepsidră, nu am fost niciodată o femeie slabă, doar că acum îmi place foarte mult cum arăt. În momentul de față simt că sunt în echilibru cu corpul, mintea și energia mea”, a mai spus Amna.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.