Amna și-a găsit iubirea, la cinci ani de la divorț, iar CANCAN.RO a surprins-o în zi de grație: ”Uite-l, mă, el este alesul, a apărut!”

Amna este o prezență efervescentă, mereu zâmbitoare, însă deopotrivă o femeie puternică, care a dat dovadă de curaj și tărie, în urma experiențelor din trecut care au marcat-o. Acum, frumoasa artistă pare că și-a găsit liniștea și răspunsurile pe care le căuta de multă vreme. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Amna a făcut dezvăluiri despre relație, căsătorie și presiunea care se pune asupra ei. Rezervată cu viața personală, așa cum o știm, cântăreața a dat de înțeles că este fericită, iar singurătatea este de domeniul trecutului. Din pricina duiumului de întrebări cu care a fost asaltată în trecut, a renunțat să mai facă lucrurile demonstrativ, iar de data aceasta se bucură de binecuvântările din viața ei și de iubire în liniște, fără prea mult tam-tam. Cât despre planurile de măritiș, artista a recunoscut că nu o încântă prea tare nici vreun inel de logodnă, nici să îmbrace rochia de mireasă. Are alte priorități legate de relație și alte valori, pe care le-a împărtășit cu noi.

Artista pare că trece printr-o perioadă fructuoasă din punct de vedere sentimental, deși a preferat să păstreze detaliile din intimitate pentru ea, deocamdată. A recunoscut însă că nu așteaptă cu ardoare inelul de logodnă, din simplul motiv că nu vrea să o facă pentru validare, așa cum fac multe doamne și domnișoare. Nu vrea să mai facă lucrurile demonstrativ, ci are o suită de valori pe care pune mai mult preț.

Preferă să se înțeleagă bine cu partenerul ei și să se convingă cu adevărat că el este alesul, din toate punctele de vedere. Deși a dezvăluit faptul că ar vrea să strige în gura mare că și-a găsit jumătatea, deoarece se pune presiune pe ea din acest punct de vedere, Amna alege discreția. În plus, vedeta a divulgat și care sunt lucrurile peste care nu ar putea trece într-o relație nici în ruptul capului. Așadar, domnul din viața sa ar trebui să fie foarte atent și să ia notițe, pentru a nu fi prins pe picior greșit.

Amna preferă liniștea în cuplu în detrimentul distracției

Cântăreața a recunoscut că în sfârșit a găsit răspunsul pe care îl căuta de multă vreme, referitor la viața sa sentimentală. Întrebată dacă este într-o relație, vedeta a dat un răspuns interesant – se bucură din plin de ceea ce are.

„Deocamdată prefer să țin pentru mine detaliile, dar mă bucur de ceea ce am, din plin. Prefer să petrec momente de calitate, în cuplu. Eu am trecut de vârsta la care distracția era pe primul loc, acum sunt axată pe liniște și familie. Acum am găsit răspunsul, pe care îl căutam de multă vreme. Iar răspunsul este că nimeni nu este într-un echilibru perfect și nimeni nu este atât de bine, așa cum vrea să pară din exterior. Aici mi-am dat seama că nu sunt eu defectă și nici nu am ceva în minus. M-am relaxat și am conștientizat că noi, oamenii, probabil nu vom putea fi niciodată în echilibru atâta timp cât suntem pe Pământ. Tocmai de aceea este important să nu ne întindem mai mult decât ne este pătura, să nu vrem să părem mai mult decât putem duce, pentru că toate acestea duc la un dezechilibru și la frustrări”, a declarat Amna pentru CANCAN.RO.

„Uite-l, el este alesul, a apărut!”

Cât despre planurile de căsătorie, Amna nu se grăbește. Ba mai mult decât atât, artista spune că nici nu își dorește neapărat să îmbrace rochia de mireasă și să pășească din nou în fața altarului. Nici nu așteaptă cu ardoare să își etaleze inelul de logodnă în fața prietenelor, doar pentru validare. Pune mai mult preț pe înțelegere și compatibilitate.

„Asta cu rochia de mireasă, nu știu ce să spun, nu îmi doresc neapărat să îmbrac rochia de mireasă. Dar mai presus decât nunta și inelul și validarea asta în fața neamurilor, a prietenelor, cum face toată lumea: ‘uite fată, m-a luat!’, contează mai mult să fii ok cu tine. Dacă ești într-o relație fericită, asta contează cel mai mult. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă întrebe lumea dacă a apărut cineva în viața mea, iar atunci când a apărut, parcă vrei să spui: ‘uite-l mă, el este alesul, a apărut!’

Dar nu asta este soluția, trebuie să respirăm adânc și să ne convingem că el este alesul și că e bine cu el. În dorința asta de a le închide gura tuturor, avem tendința de a da totul din casă. Apoi apar alte întrebări, când facem nunta, când facem copii și ajungem uneori să facem lucrurile demonstrativ. Iar eu am renunțat să mai fac asta, pentru că e o greșeală incredibilă”, a dezvăluit artista.

„Fiecare cu business-ul lui, cu viața lui”

Pentru Amna contează foarte mult independența în cuplu. De aceea preferă ca ea și partenerul ei să aibă fiecare viața sa personală și business-ul său, iar la sfârșitul zilei să se întâlnească acasă, unde să petreacă timp de calitate. Vedeta consideră că unele dintre cele mai mari greșeli pe care le fac femeile în relații sunt compromisurile.

„Nu aș mai face niciodată compromisuri oribile, pe care multe femei le fac, deoarece nu au altă variantă, din păcate. Nu tolerez minciuna, violența, manipularea, să pui la pământ o femeie și să te joci cu mintea ei este îngrozitor. Multă lume face asta, sunt și femei care fac asta, e reciprocă treaba. Eu sunt de părere că fiecare trebuie să fie pe picioarele lui, absolut independent. Fiecare cu viața lui și cu business-ul lui, ne întâlnim acasă și discutăm ce am făcut, ne respectăm reciproc, suntem împreună pentru că vrem să fim împreună, nu pentru că nu avem cu ce să plătim chiria sau pentru că ne leagă un credit la bancă”, a mai spus celebra cântăreață.