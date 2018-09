Ana Baniciu a ajuns de nerecunoscut! Treci pe lângă ea pe stradă și nu îți dai seama! Cum arată acum vedeta Antena 1

Ana Baniciu a ajuns de nerecunoscut! Artista a trecut printr-o transformare radicală, iar fanii nu au recunoscut-o pe vedeta Antena 1 pentru că acum arată… total diferit!

Ana Baniciu a trecut printr-o transformare radicală. Artista a renunțat la blond pentru a intra în "tabăra brunetelor"! Ana Baniciu a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare cu bucle și cu breton asimetric. Însă nu mică le-a fost mirarea fanilor atunci când au văzut-o pe artistă… brunetă!

Ei bine, dacă ai vedea-o pe stradă pe Ana Baniciu… cu siguranță nu ai recunoaște-o! Ce-i drept, o prinde tare bine schimbarea însă este vorba doar despre o perucă. Ana Baniciu nu renunță la cosițele blonde care au și consacrat-o de altfel.

Ana Baniciu, relație strânsă cu tatăl ei

Relaţia blondinei cu tatăl ei este una strânsă, artistul a fost întotdeauna alături de ea cu cele mai bune sfaturi. I-a explicat de timpuriu câte sacrificii presupune viaţa de scenă şi faptul că drumul nu este atât de uşor precum pare. Totuşi, Ana nu s-a lăsat descurajată nicio clipă, iar ambiţia de a-şi demonstra talentul a fost privită cu admiraţie de către Mircea Baniciu.

”Tata nu și-a dorit să intru în showbiz, știa că în această industrie este destul de greu pentru o femeie. Acum îi dau dreptate mai ales că mă gândesc că la un moment dat o să îmi întemeiez o familie, tot timpul sunt pe drumuri și este destul de greu. Acum nu mai are cum să mai schimbe lucrurile. Acum mă susține necondiționat și mă sprijină în tot ce fac. Doar atât mi-a zis, să am grijă ce fac și să nu apar goală pe la televizor sau în ipostaze de proastă calitate. De aceea mi-am propus să rămân tot timpul la un anumit nivel și să nu-l fac pe el de râs pentru că am un nume pe care-l port și trebuie să am grijă în tot ce fac. Mai nou, tata și-a făcut cont pe Instagram și urmărește tot ce postez. Zilele trecute, am vorbit cu fratele meu și mi-a zis să fiu mai atentă cu ce postez că tata vede tot”, ne-a mărturisit Ana Baniciu.