Ana Baniciu are parte de o vară încărcată! După ce a câștigat marele premiu de la Asia Expres, artista s-a gândit ca banii să-i investească într-o afacere… la modă.

De curând, Ana Baniciu a luat decizia să își lanseze propria linie de tricouri personalizate cu numele celui mai nou single lansat: ”CSF, n-ai CSF”, iar ideea a pornit chiar de la fanii acesteia.

„Totul a pornit de la un concurs pe care l-am organizat pe retelele de socializare cu niste body-uri si sepci inscriptonate cu mesajul CSF, am primit o gramada de intrebari si cereri in legatura cu achitizionarea acestora. Acela a fost momentul in care m-am hotarat sa fac o colaborare cu cei de la T-Shirt Factory. Au fost foarte draguti si impreuna ne-am hotarat sa facem o linie de tricouri semnata Ana Baniciu”, povesteste artista despre noul business.

Ana se pregateste, de asemenea, pentru debutul sau pe marile ecrane. In luna august va incepe filmarile pentru primul ei lungmetraj, in regia lui Iura Luncasu. Pana la acel moment, artista petrece timpul in studio pentru a inregistra noi piese.

Ana Baniciu a ajuns in lumina reflectoarelor o data cu serialul fenomen „Pariu Cu Viata”. Indragostita iremediabil de muzica si crescuta intr-o familie de muzicieni si-a dorit de mica sa faca o cariera in domeniul artistic. Cu un timbru special si o voce speciala, artista isi completeaza atuurile cu unul dintre cele mai hot trupuri din industrie. De-a lungul carierei solo, Ana a lansat „Iubire sau Razboi” alaturi de Doddy si Puya, „Karma”, „N-a fost sa fie” , „Aroma de iarna”, „Am crezut” si „CSF, n-ai CSF”.