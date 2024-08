Ana Maria Bărbosu, luată total prin surprindere de decizia TAS. Ce făcea când a fost sunată

Victorie importantă pentru Ana Maria Bărbosu (18 ani). După ce a depus contestație la TAS – pentru a-și recăpăta medalia de bronz câștigată la finala de la sol, de la Jocurile Olimpice 2024 – gimnasta a revenit în posesia titlului olimpic. Cum a primit vestea marea campionă.

Sâmbătă, 10 august 2024, Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz de care fusese deposedată în favoarea americancei Jordan Chiles. La scurt timp de la publicarea deciziei finale a celor de la TAS, Ana Maria Bărbosu a oferit primele declarații și recunoaște că a fost luată prin surprindere. NU RATA: Jordan Chiles reacționează după ce TAS i-a luat medalia și i-a dat-o Anei Bărbosu: „Renunț o perioadă”

Ana Maria Bărbosu a mărturisit că nu a știut cum să reacționeze când a aflat decizia TAS. Sportiva a primit vestea de la antrenorul ei, cel care sunat-o și i-a spus că medalia de bronz a revenit în posesia ei.

”Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19 o să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știut despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat. Sărbătoresc împreună cu familia. A fost o medalie chiar mult mai muncită de data asta.

E devreme spus că m-am liniștit. Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace. Următorul pas este să am o vacanță în care să pot să mă liniștesc. Nu eram atât de convinsă că eu pot să ajung pe podiumul olimpic. În ultimele zile când mă pregăteam pentru finala de la sol am spus că trebuie să fac cel mai bun exercițiu și să dau cât mai mult publicului și arbitrelor.”, a spus Ana Maria Bărbosu, potrivit euronews.ro.