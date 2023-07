Ana Maria Pop l-a urmat pe Dan Pavel la Survivor! Problemele cu care s-a întors din Republica Dominicană: „Se întâmplă, nu știu de ce”

Ana Maria Pop și Dan Pavel formează un cuplu de mai bine de doi ani. Fiind nevoit să stea departe de casă pentru perioade îndelungate, prezentatorul a fost însoțit de iubita lui în Republica Dominicană, cât timp au durat filmările pentru show-ul Survivor România difuzat pe Pro TV. Deși nu a îndurat aceleași condiții precum toți concurenții din cadrul emisiunii, avocata a mărturisit că s-a întors cu probleme în țară.

Ana Maria Pop și Dan Pavel s-au cunoscut în urmă cu ceva timp în cadrul unui eveniment monden. Nu a fost nevoie decât de un singur pas pentru a se cunoaște, iar din acel moment sunt de nedespărțit. Ana Maria Pop, de meserie avocat, și-a pus cariera pe „pauză” și și-a urmat iubitul în Republica Dominicană. Cei doi au stat aproximativ jumătate de an departe de casă, cât timp au durat filmările pentru Survivor.

Ana Maria Pop, declarații despre condițiile de la Survivor: „M-am întors cu șase kilograme în plus”

Tânăra a declarat că nu a trăit aceleași condiții pe care le-au avut de îndurat concurenții, însă și ea s-a întors cu aceleași probleme cu care s-au întors unele fete după încheierea show-ului. Pe parcursul celor cinci luni, Ana Maria Pop a acumulat șase kilograme în plus.

”Nu știu dacă am avut și eu probleme hormonale, dar deși am mâncat tot ce mi-am dorit acolo, n-am mâncat cocos aproape deloc, cred că am gustat o dată, totuși și eu m-am întors cu șase kilograme în plus, am avut retenție de apă și ceva dereglări hormonale.

Se întâmplă, nu știu de ce. Nu cred că este fusul orar devină, chiar este reală problema”, a declarat Ana, pentru Ego.

Ana Maria Pop a avut ocazia de a vedea îndeaproape prin ce au trebuit să treacă toți concurenții.

”Trebuie totuși să precizăm foarte clar că noi nu trăim în condițiile de acolo. La granița acestui experiment social, de realityshow extraordar, suntem noi, echipa, care trecem și noi printr-un Survivor, dar în interior sunt dragii de concurenți care trăiesc pe o scândură, cu palmieri și acolo într-adevăr lucrurile sunt foarte grele. Uite-o pe Carmen Grebenișan care îmi povestea că își revine foarte greu”, a mai complet tânăra, pentru sursa citată.