Ana Morodan, decizie radicală după ce a fost prinsă beată și drogată la volan: ”Nu e într-o situație bună”

Ultimele 4 luni din viața ”Contesei Digitale” nu au fost deloc ușoare. Ana Morodan a fost prinsă beată și sub influența substanțelor psihoactive la volan, iar de atunci a fost nevoită să facă ceva schimbări în rutina zilnică.

În luna martie a acestui an, Ana Morodan a trecut printr-un episod tragic din viața ei. ”Contesa Digitală” a condus sub influența băuturilor alcoolice și al substanțelor psihoactive. Prinsă de autorități, Morodan a petrecut o noapte în arest apoi, instanța a decis să fie plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

La începutul lunii iulie, Ana Morodan a fost informată că măsura preventivă a controlului judiciar se prelungește cu încă 60 de zile. Astfel, în urma celor întâmplate, cursul vieții ei a luat o întorsătură neașteptată.

Cum s-a schimbat viața Anei Morodan după ce a avut probleme cu legea

Se poate spune că Ana Morodan trece printr-o perioadă destul de bulversantă, în care pot apărea situații complicate și greu de gestionat. Astfel, prietenii ”Contesei” au avut grijă ca vedeta să nu ducă lipsă de nimic și chiar să scape de grija deplasărilor cu mașina.

După trei luni de pauză, Morodan a revenit pe micile ecrane în cadrul reality-show-ului pe care îl moderează, la Antena Stars, acolo unde a dezvăluit ce schimbări au apărut în viața ei. Pentru că a început din nou să lucreze la proiectele și afacerile ei, vedeta a decis că este momentul să-și angajeze un șofer. Prietena Anei a fost cea care a vorbit despre viitorul șofer, acesta fiind chiar fratele ei vitreg.

„I l-am prezentat pe Alex, Anei, fratele meu vitreg. Are 25 de ani. Suntem frați după tată(…) Ana nu e într-o situație nemaipomenit de bună. I se întâmplă tot felul de lucruri pe care nu știe să le gestioneze. Cred că e într-o situație extrem de dificilă, de care sunt convinsă că o va depăși, dar eu, ca și prietena ei, mă simt mult mai în siguranță că există un șofer care o duce, cineva care e în permanență în preajma ei.

Nu aș vrea să se simtă singură și în Alex am încredere, pentru că, totuși, trăim într-o lume în care oamenii pot fi buni, dar pot extrem de răi zilnic. Faptul că Alex lucrează acum pentru ea, nu știu pentru cât timp, ei vor discuta aceste aspecte, să se înțeleagă bine este un lucru important și mă bucur mult pentru asta” , a povestit prietena Anei Morodan în emisiunea pe care vedeta o găzduiește.