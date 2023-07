Decizie în cazul Anei Morodan, după ce a fost prinsă beată și drogată la volan. Ce obligații are „Contesa Digitală”

În urmă cu patru luni, Ana Morodan a fost prinsă beată și sub influența substanțelor psihoactive la volan. La momentul acela, „Contesa Digitală” a fost reținută de oamenii legii și, apoi, a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. În iulie 2023, a venit și o decizie în cazul Anei Morodan. Potrivit informațiilor, se va menține măsura preventivă a controlului judiciar. De altfel, are de respectat și câteva obligații. Iată detaliile mai jos, în articol.

În luna martie a acestui an, Ana Morodan ajungea în fața autorităților, după ce a consumat băuturi alcoolice și substanțe psihoactive, apoi s-a urcat la volan. La o zi distanță, „Contesa Digitală” a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. A petrecut o noapte în arest. Apoi, instanța a decis să fie plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Decizie în cazul Anei Morodan – măsura preventivă a controlului judiciar este menținută

Acum, a venit o nouă decizie din partea instanței. Potrivit informațiilor, se menține măsura preventivă a controlului judiciar. De altfel, „Contesa Digitală” are și o serie de obligații de respectat. În primul rând, să se prezinte la Judecătoria Sectorului 1. De altfel, dacă își schimbă locuința, trebuie să informeze Judecătoria. În plus, trebuie să se prezinte la secția de poliție de fiecare dată când este chemată. În condițiile în care nu respectă aceste obligații, măsura poate fi înlocuită cu cea a arestului preventiv sau la domiciliu.

„În baza art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 2 şi 4 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata MORODAN ANA-MARIA. În baza art. 207 C.proc.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile şi obligaţiile impuse acesteia prin ordonanţa nr. 3006/P/2023 din 29.03.2023 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, modificate ulterior prin ordonanţa din 24.05.2023, respectiv:

a) să se prezinte la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti;

b) să informeze de îndată Judecătoria Sectorului 1 cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la organul de poliţie – secţia de poliţie în circumscripţia căreia locuieşte, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată.

Atrage atenţia inculpatei că, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a obligaţiilor stabilite, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 24.07.2023”, se arată în minută, referitor la cazul Anei Morodan.

„Contesa Digitală”: „Nu știu cum am urcat la volan”

Ana Morodan a explicat, după momentul respectiv, faptul că nu este mândră de ceea ce a făcut. De altfel, „Contesa Digitală” nu își imaginează cum a urcat la volan, având în vedere faptul că ar fi nevoită să ia anumite medicamente pentru calmare. Cazul Anei Morodan nu a rămas fără „ecou”, „Contesa” primind sprijin din partea multor prieteni virtuali sau vedete.

„Cred că a fost, cu siguranță, un moment al vieții mele de care nu sunt mândră, de care îmi este rușine, evident, și, din păcate, în care am trăit nefiind eu, pentru că atunci când iei medicamente care să te calmeze dintr-o stare de depresie sau de anxietate, în exces pun control, efectiv, pe mintea ta. Nu știu cum am urcat la volan, chiar nu pot să înțeleg asta.

Eu chiar nu îmi explic cum am urcat a doua oară la volan. Nu rețin să fi ajuns și să mă fi urcat din nou la volan. Acum, că m-am mai liniștit, așteptăm să vedem cum s-a întâmplat totul. (…) Când am luat-o pe Primăverii, nu mai rețin exact, m-a oprit a doua oară Poliția, dar cu siguranță ce pot să știu e că nu am avut niciun fel de intenție să mă arunc cu mașina în populație sau cum s-a vehiculat”, a spus Ana Morodan, la Antena Stars.

