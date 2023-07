Ana Morodan, schimbare radicală de look. Ce s-a ales de Contesa Digitală, la 4 luni după ce a fost prinsă beată și drogată la volan

Pe data de 23 iulie, Ana Morodan și-a deschis sufletul în fața fanilor și le-a spus cu ce probleme se confruntă. Contesa Digitală rupe tăcerea, la patru luni de când a fost prinsă beată și drogată la volan.

Creatoarea de conținut și-a schimbat, înainte de toate, aspectul fizic. A ales să revină la culoarea sa naturală, iar aspectul său este complet schimbat.

„Da, sunt brunetă. Culoarea asta este culoarea mea naturală. (…) Din păcate, pentru mine, căci îmi plăcea blondă, va trebui să las părul să se regenereze pentru că s-a rărit foarte mult, eu aveam un păr foarte bogat”, a spus prezentatoarea TV.

Cu ce probleme se confruntă Ana Morodan

Pe lângă faptul că și-a pierdut o parte din podoaba capitală, Contesa Digitală susține că s-a ales cu un dezechilibru hormonal. De trei săptămâni și-a schimbat regimul alimentar, dar nu a reușit să piardă nici măcar un kilogram:

„Vorbesc cu voi astăzi pentru că vreau să vă răspund la o întrebare care a tot reapărut în săptămânile astea, de când decis să vorbesc și să fac, alături de voi, parcursul ăsta în care testez tot felul de lucruri și în care iau fiecare zi așa cum vine și mă reîntorc la mine. (…)

Deși mănânc sănătos de vreo trei săptămâni, nu am slăbit nici măcar un kilogram. Cred că mi-am distrus sau mi-am dat peste cap și hormonii cu atâtea calmate, dar sunt calmă, sunt încrezătoare. La un moment dat, o să-mi dau drumul și o să slăbesc, din nou”

Contesa Digitală: „Sunt un om complet nou”

Momentul în care a fost prinsă beată și drogată la volan a făcut-o pe Ana Morodan să-și schimbe percepția asupra vieții. Astfel, a renunțat la Xanax și încearcă să se vindece de problemele pe care le avea cu propria-i persoană.

„Am renunțat la Xanax. În primul rând, de vreo patru ani de când am început să-l iau, eu m-am tot lăsat de el, și 8 luni, și 3. Acum a fost șocul faptului că în episodul respectiv, eu nu am știut de mine. Nu am avut control asupra mea, asupra acțiunilor, nu am mai ținut minte ce am făcut, cum am ajuns în mașină. Pentru că te face să-ți pierzi memoria de scurtă durată, și asta m-a speriat.

Sunt complet alt om, îmi spun asta și prietenii mei, și n-au trecut decât patru luni. Dar să știți că eu încă am un tratament pentru anxietate, recomandat de medic”, a spus vedeta pe Instagram.

