La ce televiziune va avea emisiune Ana Morodan după scandalul droguri și alcool la volan. Contesa digitală a făcut marele anunț pe pagina sa de Instagram

Ana Morodan (37 de ani) este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Succesul din social media i-a adus multă notorietate, ea primind chiar supranumele de „Contesa Digitală”. Scandalul în care a fost implicată în luna martie a acestui an, i-a adus, însă, multe neplăceri. Totodată, emisiunea pe care o avea la Antena Stars a fost suspendată. Cu toate astea, Morodan este gata să revină pe micile ecrane și a anunțat unde va putea fi văzută de acum înainte.

Ana Morodan are peste 470.000 de fani pe Instagram și este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din țara noastră. În plus, ea avea și propria emisiune la Antena Stars, REAlă by Ana Morodan. Emisiunea a fost întreruptă în luna martie, atunci când Ana a fost implicată într-un scandal de proporții.

Ana Morodan se întoarce la TV. Unde va putea fi văzută celebra influenceriță

Mai exact, pe data de 28 martie 2023, Ana Morodan a fost reţinută de poliţiști pentru 24 de ore deoarece nu a oprit la semnalele acestora. În plus, ea a lovit două maşini, iar ulterior a fost depistată pozitiv la alcool şi substanţe psihoactive. După acest incident neplăcut, Ana a decis să-și schimbe radical viața și a apelat la ajutor medical pentru a scăpa de viciile care au adus-o în această situație ingrată.

Acum, Ana Morodan vrea să revină în forță și pe micile ecrane. Ea a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că noi episoade ale emisiunii sale se vor putea vedea din nou la Antena Stars, începând cu luna iulie. În luna mai, după scandalul în care a fost implicată, Morodan a explicat că nu s-a pus problema să plece de la Antena Stars. În plus, ea a subliniat că emisiunea sa a fost întreruptă temporar, contractul ei cu postul de televiziune fiind, încă, în vigoare.

„Eu n-am fost niciodată plecată de la Antena Stars. Emisiunea a fost întreruptă, ceea ce a fost firesc. Am stabilit toţi de comun acord ca în perioada în care eu am fost la procuror şi toate lucrurile care s-au întâmplat, nu puteam să apar pe post râzând şi distrându-mă.

Contractul meu cu Antena Stars este în picioare. Nu s-a dizolvat şi noi, uite, în tot răul e şi un bine, că am început emisiunea asta care m-a terminat, efectiv. Şi-a pus amprenta şi oboseala. Căci să fii în faţa camerei atâtea ore nu e atât de uşor, cel puţin pentru mine.”, a declarat Ana Morodan, pentru Fanatik.

