Ana Morodan, dezvăluiri inedite despre viața personală: ”Există doi bărbați în viața mea. Acum află și ei”

Invitată în cadrul emisiunii, ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ana Morodan a făcut dezvăluiri despre viața personală, dar și profesională. ”Contesa digitală” i-a lăsat mască pe telespectatori în momentul în care a mărturisit că în viața ei există nu unul, ci doi bărbați!

Influencer, blogger și antreprenor, Ana Morodan a reușit să cunoască faima. Nu i-a fost deloc ușor, dar a trecut peste toate obstacolele. La vârsta de 26 de ani, ”Contesa digitală” a plecat din Arad pentru a-și clădi o viață în Capitală. A trăit de pe o zi pe alta însă, într-un final, toate lucrurile s-au așezat fix așa cum și-a dorit.

Ana Morodan a trăit o poveste de dragoste timp de 8 ani și jumătate. După ce a decis să-l părăsească pe iubitul ei, vedeta a mai avut câteva relații pasagere pe care le-a ținut departe de ochii curioșilor. Iar, acum, Ana se pare că trăiește două povești amoroase… în același timp.

”Cred că maximum am avut trei bărbați la un moment dat. Există vreo doi în viața mea acum! Nu se cunosc, cum să se cunoască?! Uite, află și ei acum. Sunt în acel moment al vieții mele în care vreau să experimentez și această variantă. Sunt împăcată cu mine așa. Nu cred că aș mai putea să împart viața totalmente cu cineva anume. Doi iubiți de ce nu putem avea?! Trebuie să fii un mascul alfa ca să fii cu mine”, a dezvăluit Ana Morodan în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Ana Morodan s-a iubit cu Killa Fonic

În urmă cu câteva luni, Ana Morodan a fost invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, pentru a vorbi despre secretele sale la rubrica ”Spui tot sau îți va lua gura foc?”. Blondina a dezvăluit că este obișnuită cu mâncarea iute, dar nu se aștepta ca provocarea să fie chiar atât de dificilă.

Una dintre dezvăluirile uluitoare făcute de ”Contesa digitală” a fost faptul că s-a iubit cu nimeni altul decât… Killa Fonic: ”E super bărbat! Crede-mă”, i-a spus Ana lui Cătălin Măruță. Iar dezvăluirile șocante nu s-au oprit aici! Întrebată cu ce bărbat din showbiz ar merge la altar, vedeta a spus că s-ar mărita cu fostul iubit. Ba chiar, potrivit mărturisirilor făcute de ea, artistul ar fi cerut-o în căsătorie pe vremea în care formau un cuplu. (VEZI ȘI: ANA MORODAN A IZBUCNIT ÎN EMISIUNEA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CE I-A SPUS, ÎN DIRECT, PREZENTATORULUI TV)

”Ana Morodan: Dacă ar fi, ar fi tot Killa. M-a cerut. Întreabă-l.

Cătălin Măruță: E o diferență de vârstă…

Ana Morodan: A, deci mă faci bătrână pe mine și pe ăla tânăr? Și eu am suferit o dramă când am auzit că are 32 de ani, am crezut că are 23. (…)

Cătălin Măruță: Asta cu măritatul e o nebunie a ta?

Ana Morodan: Nu o să mă căsătoresc niciodată. Nu cred în asta. Nu am chef să mă mărit. Dacă divorțează Harry de Meghan (n.r. Prințul Harry și Meghan Markle), să mă anunți, o să mă mărit”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Ana Morodan.