Ana, o femeie de 44 de ani, și-a găsit sfârșitul sub roțile unui autobuz. Soțul ei a privit neputincios: ”E tragic!”

Comunitatea din Lețcani este în doliu după un accident cumplit petrecut marți dimineața. Ana, o femeie de 44 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și aruncată sub un autobuz. Vecinii spun că soțul ei a fost martor la întreaga scenă.

Accidentul a avut loc pe o trecere de pietoni, iar femeia a fost izbită de un autoturism condus de un bărbat de 44 de ani, care circula cu viteză. În urma loviturii, victima a fost aruncată pe contrasens, unde a fost lovită și de un autobuz care circula în sens opus. Autoritățile au intervenit rapid, trimițând la fața locului echipaje de descarcerare și autospeciale de terapie intensivă mobilă.

„E tragic ce s-a întâmplat acolo. Ea era o femeie foarte muncitoare, lucra la fabrica de borș. Are trei fete, cea mică are vreo 7 anișori. Din ce am înțeles, soțul era cu ea, a văzut tot ce s-a întâmplat. Nu știu, o clipă de neatenție, și uitați ce se întâmplă. Oricum, nu este prima dată când mor oameni în zona aia, și de la noi, din comună, au mai fost. Este foarte periculos”, a declarat o vecină, potrivit bzi.ro.