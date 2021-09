Anamaria Preda iubește din nou! Tânăra a făcut dezvăluiri despre bărbatul din viața ei și mărturisește că își dorește să-și formeze o familie.

Plângerea penală depusă de Ana Maria Preda împotriva cântărețului Nicușor Iordan pentru abuz sexual, șantaj și pornografie infantilă nu a rămas fără ecou. Procurorii au analizat probele depuse la dosar și au constatat că există indicii care să confirme cel puțin o parte dintre aceste acuzații.

Acum, însă, soarele a ieșit și pe strada Anei. După o perioadă tumultoasă, fiica regretatului cântăreț trăiește o poveste de dragoste de câteva luni bune, dar nu vrea să dezvăluie încă identitatea bărbatului iubit. (VEZI ȘI: ANAMARIA PREDA, PREGĂTITĂ DE CĂSĂTORIE?!: „ÎMI DORESC O FAMILIE AȘA CUM NU AM AVUT EU”)

”Iubesc! Iubesc asa cum spun ca iubesc dintotdeauna, cu toata inima. Cu siguranta stie si el asta. M-am axat foarte mult, in ultimii ani, in a-mi face o relatie serioasa, o familie, incat am lasat de-o parte lucrurile care sunt importante la varsta mea, pentru dragoste. Si nu este ok. Am realizat dupa plecarea in Itala ca trebuie sa pun pe primul loc sufletul meu. Sa fiu independenta, sa ma axez pe cariera, si cand va fi cazul sa am familia mea, atunci nu voi spune nu.

Daca nu as fi simtit aceeasi iubire si din partea lui nu as fi continuat aceasta iubire. Despre relatiile mele serioase, doua la numar, s-a vorbit foarte mult si m-a afectat foarte tare. Am decis sa las lucrurile astea de-o parte. Vreau sa vada lumea ca nu sunt capabila doar de relatii, iubiri, despartiri, viata mea nu consta doar in asta, am si lucruri frumoase. Ca am iesit sa vorbesc despre aceste lucruri, nu inseamna ca sunt o victima”, a declarat Anamaria Preda pentru Star Popular.

Ce a moștenit Ana Maria Preda

Ce a moștenit Ana e un apartament și ratele acestuia, într-un testament făcut de Aurelian Preda pe patul de moarte. Averea artistului ar fi ajuns în mâinile celei supranumite Satana de la Roma, nașa din Italia despre care s-a spus că i-ar fi fost și soție, în ciuda faptului că ea a negat existența vreunui testament.

În ciuda faptului că au trecut aproape cinci ani de la moartea lui Aurelian Preda, Ana Maria îl visează în continuare pe cel care i-a fost ca un tată. (CITEȘTE ȘI: FIICA LUI AURELIAN PREDA, ÎN GHEARELE DEPRESIEI. ANAMARIA PREDA: „AM AVUT TREI TENTATIVE DE SUICID”)

”Mi s-a întâmplat să-l visez, m-a încurajat, era destul de trist, dar mă privea zâmbind, cu lacrimi în ochi. Cu siguranță știe și vede tot pentru că el și-a pus foarte multă bază în prietenii de lângă el sau așa-zișii prieteni, însă tot ceea ce pot să spun este că l-am visat încurajându-mă”, ne-a mărturisit Anamaria Preda.