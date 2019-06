Anamaria Prodan a recunoscut! Și-a mințit mama care se afla pe patul de moarte

Cu lacrimi în ochi, Anamaria Prodan a recunoscut faptul că și-a mințit mama, când aceasta se zbătea între viață și moarte. Vorbele rostite de impresară sunt emoționante.

“Mama ştia că se va duce. Mama era un om cult, dar nu i-am spus niciodată ce boală are, nu a avut acces la dosar. Dar eu nu pot să cred că ea dormea aşa liniştită şi spunea nu am doar o răceală! Nu. Numai că a avut foarte mare încredere în mine şi a sperat probabil că o să o salvez. Eu, vorbind ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. O luam repede. Plus că nu a avut nimeni acces lângă ea, nimeni nu a putut să vină”, continuă Anamaria Prodan.

Întrebată cum a avut puterea să meargă mai departe după decesul mamei, Anamaria Prodan a declarat: „Pentru că în familia noastră oamenii nu mor! E un ciclu firesc, ei rămân lângă noi, numai că nu mai sunt cu carcasa, dar sufletul este în permanenţă lângă noi! La noi în familie, nimănui nu i-a fost frică de moarte. Toată viaţa eu am avut o relaţie specială cu mama, chiar dacă nu am avut-o de mică lângă mine. Eu când am avut accidentul de maşină, în secunda aceea, în momentul impactului, mama mă suna că a simţit că s-a întâmplat ceva. Nişte chestii din astea incredibile… Mama e cu mine, aici, acum. Este lângă mine în permanenţă. Acum, mai mult ca înainte! Că acum poate fi!”.

Ionela Prodan, doborâtă de cancer!

Ionela Prodan a murit pe 16 aprilie 2018, la vârsta de 70 de ani. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic: cancerul pancreatic.