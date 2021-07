Anamaria Prodan, declarații din intimitate: „S-a spus că avem relații cu swingeri la Snagov. Dacă o viață nu...”

După ce în ultima vreme au apărut mai multe zvonuri, potrivit cărora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar avea relații cu swingeri la vila din Snagov, impresara a decis să pună capăt bârfelor.

Astfel, Anamaria a dorit să clarifice situația și a dat mai multe detalii legate de acest subiect și. Totodată, Anamaria susține în continuare că ea și soțul ei nu au probleme de cuplu, deși în urmă cu puțin timp, antrenorul anunța divorțul.

„Am auzit prin oraș că avem relații cu swingeri la Snagov. Nu suntem swingeri. Am auzit asta prin oraș, să știi. Eu mă distrez cand aud tot felul de lucruri d-astea. Eu nu am vorbit niciodată fără să fiu asumată.

Dacă nu eram eu, Gigi Becali, prietenaș, era în aceeași situație în care l-am găsit când am venit la Steaua. Când era în pușcarie, îi luau și echipa, și tot! Eu nu am luat niciun ban de la el, nu am luat comision de la el.

Am un bărbat incredibil. Dacă o viață nu m-am facut de râs niciodată, nu m-a prins nimeni cu nimic pe parte de sex. Au stat cu paparazzi după mine tabloidele, n-am cum să mă ascund. Eu am fost în oraș cu toată lumea, cu Răducioiu, cu Ganea, cu Alexa, toți sunt prietenii mei, nu m-am ascuns.

Stau și mă gândesc ce mari suntem, că tot stăm pe prima pagină. Am telefoane ascultate pe toate părțile. Credeți că nu s-ar fi aflat ceva, dacă era adevarat?”, a declarat Anamaria Prodan la GSP Live.

Despre divorțul de Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan și-au unit destinele în vara lui 2008. Cei doi au un copil, pe Laurențiu Junior, născut în august 2008. Ar urma să pună punct unei căsnicii care durează de 13 ani.

“Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc!” a spus Laurenţiu Reghecampf.

La doar câteva minute după declarația tehnicianului, sexy-impresara a oferit prima reacție, ocazie cu care a dezmințit faptul că ea și soțul ei ar urma să pună punct poveștii de iubire.

“Nu este adevarat, nu divorțăm, nici nu se pune problema de așa ceva, ne-am plictisit de subiectul ăsta. Vrem și noi să ne tihnească mâncarea. Laur nu a declarat că divorțăm, el a glumit, iar cei care au scris-o au dat-o ca fiind serioasă. Noi suntem acum la masă, suntem bine, fericiți”, a spus Anamaria Prodan.

