Anamaria Prodan, în lacrimi la mormântul mamei sale. Primele declarații după slujba de comemorare

Anamaria Prodan nu și-a putut stăpâni emoțiile și a plâns la mormântul mamei sale, unde astăzi a avut loc slujba de comemorare la un an de la moartea mamei ei. Și după ce s-a încheiat ceremonia religioasă, impresara avut ochii în lacrimi, dar a acceptat să stea de vorbă cu jurnaliștii prezenți.

În cadrul primelor declarații făcute de Anamaria Prodan după slujba de comemorare a mamei sale, a mărtusit că regretă că nu a lansat cartea “Cântecul vieții mele” – un volum despre viața regretatei cântărețe de muzică populară – înainte ca aceasta să moară. Atât ea, cât și copiii și rudele apropiate îi simt lipsa Ionelei Prodan, a mai spus impresara. Fiica artistei a mai spus și ce îi lipsește de când mama sa a murit.

“Îmi pare rău că nu au reușit să o termin la timp, să o citească și ea. (n.r.: cartea «Cântecul vieții mele») A citit prefața și a plâns foarte tare. Pentru mine, ea nu a murit și nu o să moară niciodată.

Îmi lipsesc telefoanele la 6 dimineața, când se trezea șui mă suna și mă întreba ce fac, le lipsește și copiilor, aia e… Gătea ea, nu era o bucătăreasă bună, deloc, dar noi o lăudam mereu, ne strângeam la ea acasă, în cramă. Ne lipsesc toate… știu că este bine și că de acolo, de unde e, ne veghează mereu. E curios (n.r.: fiul ei), mă întreabă ce e coliva, de ce se face… I-am explicat că toate astea se fac pentru că buni a fost un om foarte bun”, a declarat cunoscuta impresară în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”.

Ionela Prodan își făcuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi. “Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.