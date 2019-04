Cum a apărut îmbrăcată Anamaria Prodan la pomana de un an a mamei sale

Ziua de 6 aprilie 2019 este una cu dublă semnificație pentru Anamaria Prodan. Ea comemorează un an de la plecarea mamei sale, de pe această lume și tot astăzi, impresara își lansează cartea “Cântecul vieții mele” – un volum despre viața regretatei cântărețe de muzică populară Ionela Prodan. Puțin înainte de ora 11, impresara a ajuns la Cimitirul Bellu, unde a avut loc slujba religioasă oficiată la mormântul mamei sale.

În vârstă de 46 de ani, Anamaria Prodan a venit la slujba de comemorare a mamei sale în haine de doliu: cămașă neagră și pantaloni negri, iar la un moment dat, fiindu-i frig, și-a luat haina de blană pe ea. Ținuta sobră a fost accesorizată cu un lanț auriu și a avut un machiaj smokey eyes.

În aceste momente grele, impresara nu l-a avut alături pe soțul ei, Laurențiu Reghecampf, ci pe fiul lor. În cadrul interviului oferit după slujba religioasă, Anamaria Prodan a spus că Bebeto, așa cum îi place să îl alinte pe Laurențiu Junior, este foarte curios în legătură cu obiceiurile care au loc în ziua de pomenire a regretatei artiste de muzică populară.

Vă reamintim Ionela Prodan a murit anul trecut pe 16 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic: cancerul pancreatic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră.

Ionela Prodan își făcuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi. “Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.

Printre bunurile trecute în testament s-au numărat casele din Las Vegas, din Bucureşti, dar şi mai multe terenuri. “Mi-am făcut nişte hârtii dintr-alea acolo şi le-am pus să semneze pe amândouă! Am discutat cu ele, «Ce casă vrei tu, din România, din Bucureşti, de afară?» Astea, astea, astea, le-am înşirat acolo: «Hai, pe care o vrei tu? pe aia, pe aia?» Şi le-am pus să semneze acolo şi acum le-am întrebat şi mi-au spus: «Mami, ştii că am pierdut hârtia aia pe care mi-ai dat-o tu!»”, a mai povestit Ionela Prodan la acea vreme.