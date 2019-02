Anamaria Prodan, lovitură la o întâlnire! A ieșit cu 300.000 de euro și…

Anamaria Prodan, una dintre cei mai performanți impresari, a avut, pesemne, o întâlnire special! Femeia de afaceri s-a îmbrăcat din cap până-n picioare cu haine de firmă, valoarea acestora fiind undeva aproape de 300.000 de euro.

Așa a fost văzută soția lui Laurențiu Reghecampf zilele acestea, în Capitală. Nu ar fi pentru prima data când se întâmplă! Dacă femeia are!?

Cum a reușit Anamaria Prodan să dea jos 15 kg

Anamaria Prodan a reușit să dea jos 15 kilograme, iar curioșii s-au întrebat care este secretul siluetei vedetei. Ei bine, însăși sexy-impresara a dezvăluit la ce dietă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

Un lucru e cert! Anamaria Prodan ține enorm la imaginea ei și la aspectul fizic. Așa că la un moment dat, vedeta a vrut să scape de câteva kilograme în plus și totodată să-și îmbunătățească stilul de viață. Zis și făcut! Anamaria Prodan a ținut o dietă celebră în rândul marilor sportivi ai lumii.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a povestit Anamaria Prodan în cadrul unei emisiuni TV.