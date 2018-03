Anamaria Prodan a răbufnit: „Mama nu are nicio metastază, astea sunt pure golănii”

În ultimele zile, au apărut tot mai multe informații conform cărora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trăi ultimele zile de viață. Sătulă de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a decis să vorbească deschis despre starea de sănătate a mamei sale, cu reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Problemele de sănătate par să nu-i mai dea pace Ionelei Prodan. Încă din luna februarie, cântăreața în vârstă de 70 de ani și-a petrecut mai mult timp prin spitale decât acasă. Pe atunci, surse medicale declarau că artista și-a făcut investigații neurologice și cardiace și că totul este în regulă. (VEZI ȘI: IONELA PRODAN, TRANSFORMARE SPECTACULOASĂ! CUM ARATĂ IEȘIREA DIN SPITAL)

Zilele trecute, industria muzicii românești a fost zguduită de informația că Ionela Prodan ar fi fost internată la Spitalul de Urgență Elias, fiind diagnosticată cu metastaze pancreatice. Aceleași surse dădeau ca sigur faptul că interpreta de muzică populară este într-o stare foarte gravă și că își trăiește ultimele zile de viață.

Sătulă de toate aceste zvonuri, fiica Ionelei Prodan, Anamaria, a decis să apună lucrurilor pe nume, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, site-ul nr 1 în România.

“Mama nu are nicio metastază, astea sunt pure golănii. Eu sunt la Sibiu acum, am fost plecată cu munca. Să fim serioși, dacă mama avea așa ceva, eu o lăsam singură? Da, este internată în spital, dar în niciun caz nu este pe moarte, așa cum s-a spus. Este chiar binișor, sub stricta atenție a unei echipe foarte bune de medici. Nu pot sta nonstop cu mama la spital, dar vorbim în permanență la fel. Toată lumea să se liniștească. Mama nu are vreo boală terminală”, ne-a spus Anamaria Prodan Reghecampf.

A slăbit 25 de kilograme în 6 luni!

La sfârșitul anului trecut, Ionela Prodan și-a făcut apariția la un eveniment cu o siluetă trasă prin inel, reușind să șocheze întreaga audiență. Deși gurile rele au dat ca sigur faptul că artista și-ar fi făcut o operație de micșorare a stomacului, aceasta a dezvăluit, într-un sfârșit, dieta cu care a reușit să dea jos 25 de kilograme în șase luni: “Nu m-am cântărit decât de 2-3 ori în şase luni. Când îmi era foame luam un fruct, dar niciun fel de carne, am renunţat total la carne. Mâncam şi două ouă pe săptămână”.