Anca Serea, mesaj emoţionant pentru Moş Crăciun! Ce îşi doreşte vedeta anul acesta

Anca Serea se poate considera o femeie împlinită. Bruneta are o carieră de succes, dar şi o familie minunată de care este tare mândră. Pentru că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, vedeta i-a scris o scrisoare Moşului în care a ţinut să mulţumească pentru viaţa pe care o are, dar a şi avut câteva dorinţe. Iată ce mesaj emoţionant a transmis.

Adi Sînă și Anca Serea au o familie ca în povești. Cei doi sunt admirați pentru căsnicia lor, iar de multe ori sunt luaţi drept exemplu de oamenii care îi urmăresc. Pentru viaţa pe care o trăieşte, Anca Serea a ţinut să mulţumească într-un mesaj pe care l-a publicat pe reţelele de socializare.

În acelaşi timp, bruneta a vorbit despre perioada grea prin care a trecut întreaga planetă din pricina noului coronavirus. În acelaşi timp, aceasta speră ca anul 2022 să vină cu un nou început.

De asemenea, soţia lui Adi Sînă i-a scris lui Moş Crăciun o listă cu câteva dorinţe care ar vrea să i se îndeplinească.

„Anul acesta a fost unul plin de provocari. Nu doar pentru mine, ci pentru toata lumea, caci am continuat lupta cu un dusman invizibil. Mai sunt aproximativ doua saptamani si se va incheia, iar un an nou ni se deschide in fata. Astern pe hartie cateva lucruri pentru care sunt recunoscatoare, precum si lucruri pe care mi le doresc, pentru ca se apropie cu pasi repezi Mos Craciun. Sunt recunoscatoare pentru familia mea si iubirea lor, pentru sanatate, pentru ca nu-mi lipseste nimic. Imi doresc sa fie bine alor mei si sa fiu sanatoasa si poate sa reusim sa calatorim mai mult in anul ce vine. Caci in rest totul se rezolva. Este cam scurta lista, dar in aceste clipe cred ca am ajuns sa intelegem si sa apreciem lucrurile care conteaza cu adevarat. Lista voastra ce contine? O duminica binecuvantata sa avem cu totii, va imbratisez ❤️!”, a scris Anca Serea pe pagina sa de Instagram.

Anca Serea şi Adi Sînă s-au mutat în casă nouă

Cei doi au reuşit să vândă vechea vilă în care locuiau şi au investit 500.000 de euro în cumpărarea altei case. Familia acestora a locuit mult timp în Cernica, fiind vecini cu Smiley și Andreea Bănică. Însă, în 2019 aceştia s-au mutat în chirie din cauza faptului că pierdeau multe ore în trafic.

Astfel, din Cernica aceştia s-au mutat într-un cartier rezidenţial din Pipera de care s-au îndrăgostit, mai ales că pot ajunge foarte repede la şcoala copiilor, dar şi la locul de muncă. Deşi erau mulţumiţi de casa în care stăteau, și-au dat seama de faptul că nu mai este chiar atât de încăpătoare, mai ales că cei șase copii ai lor au crescut.

„Da, este adevărat, am schimbat locuința. De curând ne-am luat o casă în același cartier, în apropierea celei în care am locuit până acum. Aveam nevoie de spațiu, copiii au crescut, au crescut și nevoile. Deocamdată nu ne-am mutat, pentru că suntem în renovare și suntem în căutare de mobilă pentru căsuță. Cei mici sunt foarte entuziasmați, se adaptează foarte ușor cu noul loc, nu ne facem griji”, a dezvăluit Anca Serea pentru click.ro.

