Anca Serea și toți copiii ei au avut nevoie de îngrijiri medicale! Virusul care i-a pus la pământ: „E îngrozitor”

Anca Serea se confruntă cu noi probleme de sănătate, însă, de această dată, nu a fost singura afectată. Atât ea, cât și copiii au fost atacați de un virus. Singurul care a scăpat a fost Adrian Sînă și asta pentru că nu se află acasă de o perioadă bună de timp. Ce a pățit Anca Serea?

Zilele trecute, Anca Serea a fost prezentă la un eveniment monden, iar pe toată durata lui a purtat ochelari de soare. Vedeta a atras atenția și mulți s-au întrebat de ce ochelarii nu au fost dați jos nicio secundă. Ei bine, soția lui Adi Sînă încerca să își ascundă ochii, care erau foarte roșii și inflamați. Se pare că de câteva zile, vedeta se confruntă cu o infecție ce i-a dat mari bătăi de cap.

Virusul s-a manifestat cel mai urât în cazul fiicei sale, Sarah, care s-a trezit cu ochii lipiți, fiindu-i greu să-i mai deschidă. Această întâmplare a venit pentru Anca Serea în cel mai nepotrivit moment. Vedeta este într-o perioadă extrem de aglomerată și ultimul lucru de care avea nevoie era o problemă în plus.

„Am făcut o infecție urâtă la ochi. Și eu, și copiii avem ochii roșii! E îngrozitor! Sarah e mai grav, ea s-a trezit cu ochii lipiți, nu putea să-i mai deschidă! Suntem pe tratament toți! Toți copiii au luat de la unul la altul. A circulat în familie! Poate să fie și de la curent, de la filtrele de aer condiționat care nu au fost curățate, ori din mașină. A fost un microb care ne-a bântuit pe toți!

Plecăm toți o săptămână la mare la soare, la bălăceală, dar să scăpăm de problemele astea cu ochii. Nu mă simt deloc bine în perioada asta, sunt cu toate pe cap”, a declarat Anca Serea, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: NU S-AU FERIT SĂ DEZVĂLUIE! CE SPUN ADI SÎNĂ ȘI ANCA SEREA DESPRE BUGETUL FAMILIEI. CUM ÎȘI ÎMPART BANII, DE FAPT)

Anca Serea, probleme grave de sănătate

Ultimii ani nu au fost prea lini pentru Anca Serea. Vedeta a ajuns de nenumărat ori pe mâinile medicilor și asta din cauza unei anemii severe. Deși la prima vedere boala nu pare una prea gravă, în formă severă este greu de suportat. Soția lui Adrian Sînă a trecut prin momente cumplite și a avut nevoie de doi ani pentru a se reface și a se pune pe picioare.

În toată această perioadă îndelungată în care a fost la pământ, Anca Serea s-a bucurat de susținere și sprijinul familiei sale. Copiii i-au fost alături, iar Adrian Sînă și mama ei au fost stâlpii principali pe care vedeta s-a putut baza.

„Toată viața mea am fost, nu neapărat panicată, dar am fost foarte atentă și riguroasă cu tot ce am mâncat. Dar acum, după 40 și un pic de ani și după niște probleme de sănătate pe care le-am avut, m-am relaxat total. Foarte dificile (n.r. problemele de sănătate). Da, am făcut (n.r. tratamente). O anemie foarte severă, cu hemoglobină 4,6 și cu feritină 0, adică practic nu mai aveam fier deloc, asta pentru că nu mâncam proteină animală

În doi ani (n.r. în cât timp și-a revenit). Foarte mult și foarte greu, dar e o lecție, totul este o lecție în viață. A fost greu, a fost foarte complicat. Dumnezeu, mama mea și copiii (n.r. cine a sprijinit-o)”, a declarat Anca Serea.

(VEZI ȘI: AU SPUS TOTUL, PENTRU CANCAN.RO! CE ÎI DERANJEAZĂ, UNUL LA CELĂLALT, PE ANCA SEREA ȘI ADI SÎNĂ? NU S-AU MENAJAT: ”DACĂ INTRĂM ÎN DETALII…”)