Anca Serea, singură la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Cum motivează absența lui Adi Sînă:„Din păcate...”

Anca Serea (41 de ani) are emoții mari. Elevii încep astăzi școala, iar Anca a avut în ultima perioadă treabă cu pregătirile pentru noul început de an școlar al copiilor săi. Chiar dacă are o carieră de succes, vedeta se împarte și între rolul de mamă și soție. Iată ce a spus Anca despre soțul său, Adrian Sînă.

Cu șase copii de crescut, Anca Serea este dovada vie a faptului că poate avea grijă de familia ei, în timp ce își croiește și o carieră de succes. Își dedică timpul atât pentru creșterea copiilor, cât și pentru proiectele pe care le are pe plan profesional, chiar dacă programul este unul aglomerat. Vedeta nu ratează cele mai importante și emoționante momente din viața copiilor săi, motiv pentru care, ziua de astăzi este motiv de sărbătoare, asta pentru că sună clopoțelul pentru întorcerea elevilor în bănci. Invitată în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, Anca Serea a vorbit despre emoțiile revenirii copiilor săi în bănci și despre fricile pe care le are.

„Avem emoții. O parte dintre ei sunt nerăbdători să înceapă școala, spre exemplu Ava, care este încântată de școală și tot ce se întâmplă acolo. Ea este clasa a II-a acum, Moise va merge la grădiniță. La noi e foarte complicată povestea, pentru că David este anul doi de facultate, Sarah începe și ea un capitol, va merge la liceu la Tonitza, în clasa a IX-a, deci toți la școală, la grădiniță”, a declarat Anca Serea.

Anca Serea, singură cu copiii în prima zi de școală

Tot în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, Anca Serea a declarat că anul acesta e mai diferit față de anii trecuți, asta pentru că va participa fără soțul ei, Adi Sînă la festivitatea de deschidere a noului an școlar. „Nu e simplu. Am avut de pregătit multe ghizdane și de cumpărat multe rechizite. Eu am învățat că e important să fim organizați cu ceva timp înainte. Cam cu două săptămâni am început să pregătim. Îmi și place, face parte din viața noastră să fim implicați ca părinți. Bineînțeles că eu mă implic mai mult. Adi este acum într-un turneu în India. Va veni, dar va fi, din păcate, absent în prima zi de școală, atunci când va suna pentru prima oară clopoțelul, dar recuperăm”.