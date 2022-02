Anca Serea își aniversează ziua de naștere, alături de familie. Ce dorință și-a pus prezentatoarea când a suflat în lumânările de pe tort, dar și ce cadouri a primit de la cei dragi, aflați în exclusivitate de la CANCAN NEWS.

Anca Serea împlinește 41 de ani pe 2 februarie, iar CANCAN NEWS a aflat, în exclusivitate, ce își dorește prezentatoarea. Mamă a șase copii, Anca Serea a primit câte o atenție de la fiecare dintre membrii familiei, declarându-se extrem de fericită cu darurile făcute de cei mici. Soția lui Adrian Sînă se declară o femeie normală și face abstracție de statutul de vedetă. Spune că este o împătimită a pijamalelor, având o întreagă colecție. Zis și făcut pentru copiii cei mari, care au reușit să o atingă la coarda sensibilă pe “mama-eroină”.

„Nu îmi doresc nimic legat de partea asta materială”

Și pentru că știe foarte bine postura de părinte, Anca Serea prețuiește timpul petrecut alături de mama sa.

“Mi-am dorit ce îmi doresc în fiecare an, să fiu sănătoasă, pentru că am avut în ultimii doi ani niște probleme destul de serioase. Nu îmi doresc nimic legat de partea asta materială, mai ales de când cu pandemia asta, iau fiecare zi așa cum e și încerc să mă bucur cât se poate de familie, de compania maică-mii, de oamenii ăștia.

La capitolul cadouri, am primit foarte multe flori și multe alte chestii, dar cel mai tare m-au surprins copiii, care mi-au făcut mai multe desene foarte simpatice, copiii mari mi-au luat o pijama, că știu că eu am colecție de pijamale, sunt pasionată. Mama mi-a luat o floare, am primit doar din astea pământești. Acum iau masa cu copiii, după aia o să fac un masaj și apoi probabil o să mergem undeva la cină!”, ne-a declarat Anca Serea, în exclusivitate.

