Anca Sigartău a vrut să își pună capăt zilelor. Actrița a făcut mărturisiri șocante din viața sa: ”Îmi doream să mor”

Anca Sigartău a vorbit despre cele mai grele momente ale vieții sale. Actrița a menționat și perioada în care a luptat cu cancerul, dar și clipele în care voia să se sinucidă. Cine a făcut-o să se răzgândească și s-a oprit din ideea de a-și pune capăt zilelor?

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Anca Sigartău, a povestit că a primit cel mai crunt diagnostic. Actrița aflase că suferă de cancer, iar atunci a crezut cu adevărat că va muri. Acest episod al vieții sale a avut loc în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când cei doi copii ai săi erau foarte mici. Sonia avea 4 ani, iar Teodor avea 2 ani.

Anca Sigartău a aflat ulterior că suferă de cancer și nu direct de la medic. Aceasta a constatat că lucrurile sunt mai grave decât credea, după ce prietena ei a îndrumat-o să-și urmeze tratamentul.

”Adevărul e că nici nu am știut prima oară despre acest diagnostic. Prietena mea știa că eu nu fac tratamentul, soțul ei era medic la Fundeni, și ea a zis că trebuie să îl fac, că nu e de glumit, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Așa am aflat eu, nu am aflat direct de la medic. Nu mi s-a spus direct”, a declarat Anca, în timpul interviului.

Cum a reușit Anca Sigartău să scape de cancer

Actrița din serialul Adela și-a luat într-un final tratamentul, însă doctorii încă o țineau sub control, internată în spital. Așa că, Anca s-a gândit să țină postul Crăciunului. Multă lume a îndrumat-o să facă acest lucru pentru că se spune că în acest fel te poți vindeca de boală.

”După aceea, am ajuns în spital și am făcut acel tratament. În momentul în care am cerut să plec din spital, medicul mi-a spus că nu mă lasă să plec, pentru că este o tumoră care se dezvoltă. A crescut opt centimetri în trei săptămâni pe citostatice. Nu era normal.

Atunci a fost momentul în care am spus, cu toate astea, că vreau să mă duc acasă. Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut că vreau să mă duc să țin post. Nu am spus la nimeni. Nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut. Am primit multe mesaje, că dacă țin postul, mă fac bine.

Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul a spus: „Unde este tumora? Ce ai făcut?’. I-am zis: „Eu vă spun ce am făcut, dar nu o să mă credeți. Am ținut post, atât’. Înăuntrul meu știam că, dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ținut postul, știam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu și nici nu voi face”, a adăugat artista, la Antena 3.

Anca Sigartău a vrut să se sinucidă

Artista a mărturisit că în trecut a vrut să se sinucidă, deoarece nu mai găsea vreun rost să trăiască. De asemenea, ea era de părere că tatăl copiilor ei i-ar fi putut ajuta mult mai mult, decât o putea face ea, mai ales pe plan financiar.

”Ce aş fi putut să fac, cât aş fi putut să muncesc mai mult? Cât aş fi putut să trag mai mult? Nu aş fi putut să schimb lucrurile. Nu aveam decât varianta să mă închid, să mor, să mă sting. Mă îndreptam spre un lucru clar, îmi doream să mor şi era foarte aproape momentul în care probabil aş fi renuţat la viaţă.

Mă gândeam că celor mici le-ar fi fost mult mai bine cu tatăl lor, ar fi avut o situaţie financiară mult mai bună . Voiam să închei socotelile pentru ei, să le fie mai bine. Dar acel curs, când auzeam câte lucruri extraordinare se întâmplă, acele secunde pe care le trăiesc pe scenă, în care oamenii vin şi se simt bine. Acele două ore pe care ţi le-au dat sunt importante, a doua zi au altă forţă să meargă înainte. Pentru momentele acelea îmi dădeam seama că merită şi trăiesc şi că acela este rostul meu”, a mărturisit Anca Sigartău, acum câțiva ani, într-un interviu acordat pentru Adevărul, în emisiunea „Pastila de motivație’.

