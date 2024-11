Anca Țurcașiu a gafat la Podcastito Express! Fanii au observat săgeata ei la adresa Andreei Samson și au taxat-o imediat

Anca Țurcașiu a fost criticată, în nenumărate rânduri, din cauza comportamentului său față de Andreea Samson, colega ei de echipă de la Asia Express. Invitate în cadrul emisiunii online Podcastiro Express, fanii au observat o săgeată din partea artistei la adresa prietenei sale. Internauții au taxat-o imediat în secțiunea de comentarii.

Anca Țurcașiu și Andreea Samson formează una dintre cele nouă echipe care au acceptat provocarea Asia Express și au plecat pe Drumul Zeilor în speranța că vor pune mâna pe premiul cel mare. Ei bine, cele două concurente au părăsit show-ul, în ediția de miercuri seara, 30 octombrie 2024, după ce au fost trimise spre eliminare alături de alte două echipe: Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu și Mihai Gănușă – Oana Paraschiv.

Asia Express este un show complex, iar concurenții ajuns să fie puși în ipostaze neașteptate. Presiunea sarcinilor pe care le au de îndeplinit îi împing să recurgă la gesturi extreme, iar uneori ajung să își piardă cumpătul.

Anca Țurcașiu și Andreea Samson se numără printre echipele care s-au confruntat cu momente tensionate. Pe parcursul show-ului, fanii au observat că artista a fost cam dură cu prietena ei și i-au criticat comportamentul față de ea.

Ei bine, de această dată, internuații au observat o săgeată din partea Ancăi Țurcașiu la adresa Andreei Samson. Invitate în cadrul emisiunii online Podcasito Express, prezentată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cele două au povestit aventurile lor pe Drumul Zeilor.

La un moment dat, celebra artistă povestea un moment din cadrul show-ului Asia Express, iar colega sa de echipă a întrerupt-o. Atunci, Anca Țurcașiu s-a întors către Andreea Samson și i-a „tras” o privire tăioasă.

Fanii au observat felul în care Anca Țurcașiu s-a uitat la Andreea Samson atunci când a întrerupt-o din povestit și au taxat-o imediat. În secțiunea de comentarii, internauții i-au transmis mesaje dure fostei concurente de la Asia Express.

Pe de altă parte, au fost și persoane care au sărit în apărarea Ancăi Țurcașiu, susținând că mulți telespectatori îi adresează cuvinte răutăcioase fără să se gândească la impactul pe care îl pot avea asupra ei.

„Lumea si-a făcut părerea asta despre ea din cauza celor din competiție care, fără sa se gândească și crezând că este amuzant, au făcut ironii pe seama ei, ba chiar fiind răutăcioși. Nu meritau să iasă din competiție, au fost top, la fel și băieții. La un moment dat și eu începusem să mă las influențată de ceea ce spun ceilalți concurenți, dar pe parcurs am încercat să am eu o părere proprie și sincer chiar nu am văzut răutate, manipulare la echipa lor… păcat că mulți aruncă cu jigniri și nu gândesc cât de mult cântăresc cuvintele lor în sufletul cuiva. Fiți mai buni!”/ „Anca Țurcașiu e o femeie superbă! De aici se trage atâta hate la adresa ei! E țiplă femeia și pe deasupra și deșteaptă! E ușor să arunci cu noroi din canapea…”, au fost câteva comentarii pe Instagram.