Anca Țurcașiu s-a lăsat „mângâiată” de obiectivul foto, iar Misha a reacționat imediat după ce a văzut imaginea. Ce i-a atras atenția fostei soții a lui Connect-R

Anca Turcașiu nu este prietenă prea bună cu sezonul rece, așa că a decis să plece departe de România, într-o vacanță pe meleaguri ceva mai calde. De câteva zile vedeta se relaxează la soare și a împărtășit și cu fanii din mediul online câteva fotografii din vacanță. Una dintre imagini a atras atenția fanilor, care au reacționat imediat. De asemenea, și Misha, fosta parteneră a lui Connect-R s-a numărat printre cei care au fost luați prin surprindere.

Anca Turcașiu este o împătimită a vacanțelor exotice, așa că și de această dată a decis să plece departe de casă. Vedeta se bucură de vremea însorită, de plajele exotice, iar uniforma zilnică este formată doar din costum de baie și pălărie de soare. Escapada Ancăi Țurcașiu a atras atenția și a făcut-o pe Misha să reacționeze. Ce a spus fosta soție a lui Connect-R?

(CITEȘTE ȘI: JEAN GAVRIL I-A FĂCUT O PROPUNERE SURPRINZĂTOARE ANCĂI ȚURCAȘIU, DUPĂ CE S-A ZVONIT MULT TIMP CĂ AU O IDILĂ. CUM I-A RĂSPUNS ACTRIȚA: „SE CITEȘTE ÎN OCHII MEI…”)

Așa cum spuneam, Anca Țurcașiu se bucură de o vacanță exotică. Vedeta se relaxează la soare și le-a prezentat și fanilor din mediul online cum se distrează în vacanță. Aceasta a postat în mediul online mai multe fotografii, iar una dintre ele a atras atenția tuturor. Printre altele, vedeta a publicat o fotografie în care apare în costum de baie, iar imaginea a stârnit imediat numeroase reacții.

Vedeta, care a trecut de vârsta de 50 de ani, și-a lăsat la vedere trupul tonifiat și bronzat de rezele soarelui. Forma fizică în care se află Anca Țurcașiu la vârsta de 53 de ani a uimit pe toată lumea, inclusiv pe Misha. Fanii au complimentat-o pe vedetă pentru silueta sa și la fel a făcut-o și fosta soție a lui Connect-R.

Misha nu a putut să nu admire forma de zile mari în care se află Anca Țurcașiu, iar printre multitudinea de complimente a strecurat și ea un comentariu apreciativ. Mai exact, în secțiunea de comentarii, Misha a lăsat mai multe emoji-uri cu flăcări, semn al admirației și aprecierii. Artista a fost impresionată la rândul ei de silueta Ancăi Țurcașiu și nu a ezitat să își exprime aprecierea.

La vârsta de 53 de ani, Anca Turcașiu se bucură de o siluetă de invidiat și de un corp cât se poate de tonifiat. Iar pentru a se menține așa, vedeta spune că nu face mari eforturi. De ani de zile aceasta a renunțat la consumul de carne, iar meniul ei este compus numai din pește, fructe de mare și legume. Astfel, cu o dietă echilibrată și excese alimentare tot mai rare, vedeta reușește să se bucur de o siluetă perfectă.

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc. Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat.

Mănânc doar pește, fructe de mare și legume. Asta este tot ce mănânc. Am eliminat carnea, ouăle, lactatele din alimentația mea, carbohidrații, sunt foarte bine, mă hrănesc corect și sunt fericită. Mai fac şi eu excese, dar cu măsură. De exemplu, dacă am avut o zi în care am mâncat cu plăcere două felii de tort, câteva zile după aceea beau un pahar cu apă, mănânc un măr sau un iaurt”, declara Anca Țurcașiu.