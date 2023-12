Anca Țurcașiu, dezvăluiri din căsnicia cu medicul Cristian Georgescu. Ce regret mare are actrița: „Mi s-a schimbat viața radical”

Anca Țurcașiu (53 de ani) a dezvăluit care a este cel mai mare regret al ei în urma căsniciei cu medicul stomatolog Cristian Georgescu. Actrița a făcut mărturisiri despre relația care a durat mai mult de două decenii. Vedeta spune că, după divorț, viața ei s-a schimbat radical.

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au format un cuplu timp de 23 de ani, iar împreună au și un fiu, care astăzi este așezat la casa lui. Cei doi s-au iubit foarte mult, însă la un moment dat, relația nu a mai funcționat. Cuplul a întâmpinat probleme pentru care nu a mai găsit rezolvare. Așadar, actrița și partenerul ei de viață au decis să divorțeze. În iulie 2020, vedeta a făcut anunțul care a șocat pe toată lumea. Iar acum a dezvăluit și cu ce regrete a rămas din timpul relației.

Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei, Cristian Georgescu, după mai bine de 20 de ani de căsnicie. Despărțirea nu a fost deloc ușoară pentru ea. Actrița a apelat la specialiști pentru a putea trece peste acel episod. A cerut ajutorul atât de la un psiholog, cât și de la un preot.

Cu toate că a suferit foarte mult, vedeta a mărturisit că viața i s-a schimbat radicală, după ce ea și fostul soț au luat-o pe drumuri separate. Mai mult decât atât, a dezvăluit și marele ei regret în urma căsniciei de 23 de ani.

„N-am avut grijă de mine, să știi… până la divorț, eu nu am avut grijă de mine. Eu am fost căsătorită 23 ani, nu am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, e singurul meu regret.

Că n-am avut grijă pentru că munceam îngrozitor de mult… veneam acasă noaptea, găteam, căram, fugeam, ziceai că sunt nebună, că trebuie eu să le fac pe toate. Dar, de la momentul acela, vreau să-ți spun că viața mi s-a schimbat radical. Eu sunt cred că 80% altă persoană.”, a declarat Anca Țurcașiu în podcast-ul moderat de Adina Alberts.