Rețeta minune de gogonele murate a Ancăi Țurcașiu. E gata în 5 minute

Ca orice om gospodar, Anca Țurcașiu (53 de ani) a început să-și facă provizii pentru iarnă. Pentru că nu trebuie să treacă niciun sezon rece fără murături în farfurie, artista a preparat cea mai rapidă rețetă de gogonele murate.

Activă pe social-media, Anca Țurcașiu le-a împărtășit urmăritorilor săi o rețetă de murături rapidă, gata în doar 5 minute. Artista a pus la murat gogonele, pentru că sunt preferatele ei, dar și pentru că procesul este unul simplu și de scurtă durată.

Rețeta de gogonele a Ancăi Țurcașiu

Ingredientele pentru gogonele murate în saramură:

1 litru de apă

gogonele

frunză de țelină

cimbru

mărar

usturoi

20 g de sare grunjoasă neiodată

Primul pas: într-o cratiță se pun la fiert 1 litru de apă cu 20g de sare grunjoasă. Se lasă la fiert timp de 5 minute. În paralel, se spală foarte bine gogonelele, se aranjează în borcane, se adaugă restul ingredientelor, iar la final se toarnă apa (nu trebuie să fie fierbinte) în așa fel încât să acopere tot conținutul.

„Dacă este toamnă facem provizii. Ce facem noi aici? Punem gogonele, pentru că ele sunt preferatele mele, le ador. Frunză de țelină, cimbru, mărar, usturoi, umplem borcanul. Cel mai simplu de pe pământ este să pui gogonele. Am umplut borcanul și am pus 20 de grame de sare la un litru de apă, pentru a face saramura pe care o pun în borcan. Asta este tot, am muncit 5 minute și voi avea un borcan plin de gogonele”, a completat artista.

Viciul la care nu poate renunța Anca Țurcașiu

Se poate spune Anca Țurcașiu își trăiește a doua tinerețe. Are grijă să mănânce echilibrat, a renunțat la carne, la produsele lactate, făinoase și face mult sport. Însă, ca majoritatea oamenilor, artista are un viciu la care nu poate renunța: fumatul. În vara acestui an, Anca Țurcașiu a fost surprinsă de CANCAN.RO în ”flagrant” în timp ce fuma țigară după țigară. IMAGINILE vorbesc de la sine!